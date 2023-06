Juni och juli är högsäsong för olyckor till sjöss – det här är den vanligaste orsaken till att sjöbevakningen rycker ut

90 procent av sjöbevakningens årliga uppdrag koncentrerar sig till ett par månader under sommaren. Kom ihåg sjövett då du sätter dig vid rodret, så minskar risken för olyckor.

Sjöbevakningen förväntar sig att sommarens sjötrafik kommer att se ganska likadan ut som i fjol. Enligt Marko Tuominen, kommendör för Västra Finlands sjöbevakningssektion, märktes de dyra bränslepriserna av förra sommaren.

– Speciellt motorbåtar saktade ner farten och folk seglade kanske lite mer än tidigare somrar.

Bildtext Flytvästen ska vara på, påminner Marko Tuominen, kommendör för Västra Finlands sjöbevakningssektion. Bild: Cecilia Juuti / Yle sjöbevakning,sjöbevakningssektioner,Sjöbevakningen (Finland),Västra Finlands sjöbevakning,havsövervakning,Nagu sjöbevakningsstation

Trots förändrat beteende bland båtförare fick sjöräddningen rycka ut lika ofta som tidigare somrar.

Skåla först i hamnen och kom ihåg att tanka

Västra Finlands sjöbevakningssektion har cirka 1300 sjöräddningsuppdrag varje år och 90 procent av dem infaller under juni och juli. Det kan bero på att många har semester just då, säger Tuominen. Också under hösten då vädret blir sämre har sjöräddningen många uppdrag.

Tekniska problem är den vanligaste orsaken för utryckning till nöjesbåtar, säger Tuominen.

– Tyvärr handlar det många gånger om att båten inte har bensin.

Bildtext Gränsbevakningsväsendet övar regelbundet räddningsscenarier för att vara beredda på olika olyckor. Bild: Cecilia Juuti / Yle sjöbevakning,sjöbevakningssektioner,Sjöbevakningen (Finland),Västra Finlands sjöbevakning,Gräns- och sjöbevakningsskolan,havsövervakning,Nagu sjöbevakningsstation

En del båtförare kan också ha problem med att navigera. Problemen har minskat i och med att det finns mer digitala hjälpmedel för navigation, men Tuominen påminner om att det inte räcker.

– Man kan inte lita enbart på det tekniska systemet, man måste också kunna navigera med hjälp av sjökort.

I trafiken på land stöter polisen allt oftare på förare som är påverkade av narkotika. Sjöbevakningen har mött enstaka drogpåverkade båtförare, men det vanligaste är fortfarande att personen vid rodret är berusad, säger Marko Tuominen.

– Drick alkohol efter att ni har tagit i land, inte medan ni kör båt.

ABC för sjövett

Marko Tuominen summerar de tre viktigaste sakerna man ska komma ihåg innan man ger sig ut med båten.

Först och främst ska båtföraren vara nykter, säger Tuominen.

– Att köra båt och dricka alkohol är inte en bra kombination.

Bildtext Sjöbevakningens uppdrag är mångsidiga. De kan utföra nödbogsering, delta i att släcka bränder och utföra oljebekämpning. Ilkka Sahla, befälhavare för fartyget Uisko, förklarar hur de gula borstarna separerar olja från havsvatten. Bild: Cecilia Juuti / Yle sjöbevakning,sjöbevakningssektioner,Sjöbevakningen (Finland),Västra Finlands sjöbevakning,Gräns- och sjöbevakningsskolan,Nagu sjöbevakningsstation

Nummer två är att det ska finnas säkerhetsutrustning ombord om någonting inträffar.

– Speciellt flytvästen är viktig. Den ska vara på den som sitter i båten.

Det tredje Tuominen påminner om är att skepparen bär ansvar om att båten är i skick och hen ska ha koll på hur man hanterar båten säkert.

– Då solen skiner känns allt bra. Men då det börjar blåsa hårt och regna måste skepparen ha koll på den tekniska beredskapen.