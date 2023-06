Finländare miste miljoner – en man i 20-årsåldern misstänks för nätfiske och bedrägerier med betalningsmedel

Polisen har utrett en omfattande härva relaterad till nätbankssvindleri under de senaste åren. Nu går 421 misstänkta betalningsbedrägerifall till åtalsprövning.

Centralkriminalpolisen och polisen i sydvästra Finland är klara med förundersökningen om nätbanksbedrägerier. Det har pågått ett intensivt samarbete med andra polisinrättningar kring den exceptionellt stora härvan som är en del av ett ännu större fenomen, uppger polisen.

En man i 20-årsåldern är misstänkt för brotten. Han greps i december 2022 och har sedan dess varit häktad på sannolika skäl misstänkt för 421 grova betalningsmedelsbedrägerier.

Nätfiske mot S-bankens kunder

Enligt polisens uppgifter har offren i den här härvan sammanlagt förlorat miljontals euro. Bedrägerier har riktats mot finländare på olika håll i landet.

Enligt de uppgifter Centralkriminalpolisen har, gick finländare miste om totalt cirka 10 miljoner euro på it-relaterade bankbedrägerier år 2021.

Förundersökningen visar att den misstänkte mannen riktade nätfiske mot huvudsakligen S-bankens kunder år 2022.

Gärningsmannen fick offren att logga in på en falsk nätbankssida som liknade den riktiga nätbankssidan, genom att med sms skicka en länk till sidan. Textmeddelandenas utseende var liknande som bankens.

I meddelandena skapades en känsla av brådska och offren fick veta varför de snabbt skulle logga in på sin nätbank via länken. På det sättet fick den misstänkte tag på nätbankskoderna som offren hade skrivit in på den falska nätbankssidan.

– Det är fråga om nätfiskebedrägerier som genomfördes med hjälp av falska nätbankssidor. Den här typens fall har förekommit redan tidigare och visar att man inte ska logga in i sin nätbank via länkar man exempelvis får som sms, säger förundersökningshelhetens allmänna ledare, kriminalkommissarie Matti Airaksinen vid CKP.

Nätfiskesidornas servrar fanns i Moldavien

Alla de utredda brotten i denna härva genomfördes på liknande sätt och huvudsakligen från ett annat land.

Sommaren 2022 konstaterades på Polisinrättningen i Sydvästra Finland en avsevärd ökning av nätfiske mot S-bankens kunder.

Polisen utredde saken och kom fram till att en stor del av de servrar som användes av nätfiskesidorna fanns i Moldavien, vilket också samarbetet med myndigheter i Moldavien och Europol bekräftade.

Polisen misstänker att flera penningtvättare har hjälp till med att dölja offrens tillgångar på utländska konton och i virtuella valutor.

Brotten har kopplingar till penningtvätt i huvudstadsregionen och flera personer har rekryterats för penningtvättsverksamheten.

Källa: Pressmeddelande från polisen