“Pilutta dig!” – Finns sommarteater fyller 50 år och firar med Madicken

För exakt femtio år sedan gav Glims sommarteater sin första pjäs “Stor-Klas och Lill-Klas” regisserad av Håkan Pörtfors. Mycket vatten har runnit längs Esbo å sedan dess och nu är det jubileumsår.

Det är några dagar innan premiär på nuvarande Finns sommarteater och skådespelarna kommer gående uppför den lilla backen till spelplatsen, vissa en och en, andra i par eller grupp. Spänningen är lätt att skönja.

– Det är skrämmande och lite spännande, säger Elma Frisk (skolbarn) och får medhåll av Lina Londen (Mattis).

En hel del av skådespelarna får spela flera mindre roller för att alla karaktärer ska kunna vara med. Frida Sågfors spelar tre roller.

– Jag är sotaren, Viktor och fabrikör Lind, berättar hon. Det är ju en hel del att hålla reda på, men ändå jätteroligt, fortsätter hon.

Bildtext Finns sommarteater fyller 50 år. Bild: Tanwa Srisong sommarteatrar

Familjen Engström, det vill säga Madickens familj, har en husa som för många är bekant som Alva. Hon spelas av Astrid Moshagen.

– Jag är nog ganska nervös. Man vill ju inte såsa sig med replikerna, men vi har övat mycket så det ska nog gå bra, tror hon.

Madickens granne och vän Abbe är en glad och sprallig gynnare som alltid hittar på skojiga små hyss. Ofta är det pappan som är föremålet för upptågen. Men Hampus Koskelo som spelar rollen har hittat en djupare dimension av sin karaktär.

– Han är ju glad och så, men med tanke på att pappan är en alkoholist, är han nog inte alltid så lycklig, berättar han.

Bildtext Mycket sång och dans på Finns sommarteater. Bild: Tanwa Srisong sommarteatrar

En pjäs som passar i tiden

När producenten Sandra Aspelin, tillsammans med sina kolleger på Esbobygdens ungdomsförbund, började titta på pjäser ville de hitta något som lockar ut publiken efter de hårda pandemisomrarna. Astrid Lindgrens pjäser går alltid hem hos både små och stora.

– Vi insåg att just Madicken är mycket dagsaktuell. Vi läste boken och märkte att hela förhållandet mellan rika och fattiga och olika samhällsskikt ju konstant är en viktig sak att diskutera, berättar Aspelin.

Ensemblen består av folk allt från tio till över 70-åringar. Trots att det alltid verkar vara svårt att hitta pojkar och män som vill ställa upp som skådespelare, är producenten mycket nöjd med årets gäng.

– Det har varit underbart att jobba med dem. De är så duktiga, sjunger och dansar bra och har anammat sina roller på ett trovärdigt sätt, så det här blir nog jättebra, menar Sandra Aspelin.

40 s Finns sommarteater bjuder på sång och dans. - Spela upp på Arenan

Fem decennier av sommarteater

I femtio år har teatern, som först hette Glims och sedan flyttade ut till Finns, spelat sommarteater för Esboborna med omnejd. Det ska firas med en historik i bokform som delas ut under skördefesten senare i sommar.

Men redan på premiären kommer teatern att minnas forna tider.

– Vi har bjudit in skådespelare som har stått på scenen under årens lopp, hundra platser är reserverade, till premiären. Så kan de få träffas efter all tid som gått och minnas sina gamla roller de spelat då det begav sig, berättar Aspelin.