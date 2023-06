SFP var det parti som fick betala mest för att få sina riksdagsledamöter invalda

Svenska folkpartiets riksdagsledamöter hade de dyraste kampanjerna. Partiet, understödsföreningen och olika lokalföreningar stödde de invalda med en sammanlagd summa på 175 000 euro.

Svenska folkpartiet hade de dyraste kampanjerna i vårens riksdagsval. SFP:s kampanjer kostade i genomsnitt 62 000 euro per riksdagsledamot.

SFP var också det parti som gav mest direkta bidrag till sina kandidater. SFP och dess stödföreningar gav i genomsnitt 19 400 euro i stöd till de kandidater som blev invalda i riksdagen.