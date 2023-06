Astrud Gilberto är död – gjorde bossa novan känd genom Girl from Ipanema på 60-talet

Astrud Gilberto, brasiliansk sångerska och en stjärna inom bossa nova-genren har dött. Hon blev 83 år och hennes familj berättade om dödsfallet på tisdagen.

Astrud Gilberto sjöng in Girl from Ipanema som blev en stor hit på 1960-talet och gjorde bossa nova-genren känd i världen.

Vid det tillfället var hon gift med João Gilberto som har kallats bossa novans fader. Det var en ren slump att just Astrud Gilberto sjöng in låten – mitt under arbetet med skivinspelningen kom bandet på att de behövde hitta någon som kunde sjunga på engelska.