Teaterchefen Kira-Emmi Pohtokari: Efter 20 år av smärta och 7 år av tjat fick jag veta att jag har endometrios

Svår smärta vid mens och ägglossning kan bero på endometrios. Men få får en diagnos, eftersom kvinnlig smärta anses vara en naturlig sak. I dag sommarpratar Kira-Emmi Pohtokari om kampen att få en förklaring till smärtan.

Som frisk har man tusen önskningar, som sjuk har man bara en.

– Eller kanske en och en halv. Den där halva önskningen handlar just om diagnosen, att få veta konkret vad det är man tampas med, säger Kira-Emmi.

Teaterchefen Kira-Emmi Pohtokari fick sina första smärtanfall redan i tonåren, men hon var en god bit över 30 innan hon äntligen fick sin endometriosdiagnos. Det var svårt att bli tagen på allvar.

– Kanske handlar det om prioriteringar i en annars också pressad vårdbransch, men det är en klen tröst och verkar mera som en ursäkt. En ursäkt som möjliggör normaliserandet av smärta förknippad med kvinnlig fortplantning, säger Kira-Emmi.

Tack vare sin nedärvda envishet och skinn på näsan lät hon sig inte kuvas.

– Efter flera år av mer eller mindre förnedrande läkarbesök traskade jag in hos ytterligare en läkare. Jag upprepade tålmodigt min inlärda lista med symptom, läkarbesök och undersökningar. Äntligen fick jag en remiss till specialsjukvården och bingo: en diagnos, säger hon.

I dag sommarpratar Kira-Emmi Pohtokari om traditioner som berör både kropp och själ. Och om den traditionstyngda konstformen teater.

Teaterchefen Kira-Emmi Pohtokari: Jag fick vänta mer än 20 år på min endometriosdiagnos 56:55

Vad är endometrios? Var tionde person född med livmoder har endometrios. Endometrios innebär att det finns livmoderslemhinna eller celler som liknar livmoderslemhinna på andra ställen än inuti livmodern.

Ett vanligt symtom är smärtor i samband med mens eller ägglossning.

De flesta behöver behandling för att slippa smärtor och andra besvär.

Det kan ta lång tid att få rätt diagnos.

Det kan innebära problem att bli gravid.

Kira-Emmi och hennes man fick kämpa i många år innan deras son föddes.

– Jag har varit gravid tre gånger och jag har ett barn. Han är mitt allt. Jag skulle inte säga att moderskapet har förändrat mig, men vägen dit har gjort det. Jag tar ingenting för givet.

Bildtext Kira-Emmi tillsammans med sin son, som hon kallar sitt allt. Bild: Privat, grafik: Yle/Jussi Pernaa Vegas sommarpratare,Kira-Emmi Pohtokari

”Vad ska du med en diagnos till?”

Först efter att sonen föddes fick hon sin diagnos, efter många års tjatande.

– Jag minns en läkare som inte ville ge mig en remiss. Jag vaggade mitt sovande spädbarn och det var som om hans blick mot vagnen med den sovande bebisen var en fråga: har du inte fått vad du ville ha? Du har ju ett barn, vad skall du med en diagnos?

Hade det varit upp till den läkaren hade Kira-Emmi ännu i dag saknat diagnos.

– Det borde inte hänga på hur envis eller hårdhudad man är. För mig tog det alltså mer än två decennier att få en diagnos svart på vitt.

Bildtext Den spanska hittehunden Chati adopterades av Kira-Emmis familj under den tyngsta perioden. Chati kom med både tröst och glädje. Bild: Privat, grafik: Yle/Jussi Pernaa Vegas sommarpratare,Kira-Emmi Pohtokari

Du är inte din sjukdom – den är en omständighet

Diagnosen har framförallt hjälpt henne att förhålla sig mer pragmatiskt till det hela.

– Jag definieras inte av endometrios. Sjukdomen är inte vem jag är, den är en omständighet. Som förstås har påverkat mig och mitt liv, säger hon.

I dag sommarpratar Kira-Emmi Pohtokari om olika traditioner förknippade med kropp och själ, som att kvinnor förväntas lida i tysthet. Och om traditioner inom teatern, som är en traditionstyngd konstform. Vilka traditioner ska vi göra oss av med, vilka ska vi behålla?

Bildtext Senast Kira-Emmi själv stod på ÅST:s scen var i Stormskärs Maja år 2016. Bild: Pette Rissanen/ÅST, grafik: Yle/Jussi Pernaa Vegas sommarpratare,Åbo Svenska Teater,Kira-Emmi Pohtokari

