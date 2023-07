Sexualterapeuten Suss Åhman: Det handlar varken om en stor penis eller någon avancerad ställning – så här får du ett bättre sexliv

Hon införde sexualkunskap på svenska i Finland. I mer än 20 år har Suss Åhman utbildat allt från dagisbarn och tonåringar till unga vuxna och åldringar. Nu sommarpratar hon om sex och ger sina bästa tips för ett bättre sexliv.

– Måste jag välja bara en sak som är avgörande för bra sex så är det kommunikation. Alltså definitivt inte en stor penis, någon viss ställning eller sexteknik, som en del kanske tror, säger Suss Åhman.

Kommunicera kan man göra på olika sätt.

– Kroppsspråk och ljud är också kommunikation, men ofta skulle det vara bra att använda ord och alltså prata med varandra.

Det är extra viktigt i tillfälliga relationer.

– Då måste man kolla att den andra faktiskt vill ha sex – också den sorts sex som man själv vill ha. Och sen ska man ju fråga om man är det minsta osäker, för utan samtycke är det ett övergrepp, säger Suss.

I dag sommarpratar Suss Åhman om sitt jobb som Svenskfinlands första sexrådgivare, som fört henne till allt från daghem till äldreboenden. Och till och med på en porrfilmsinspelning.

Anta inte att du vet vad din partner vill ha – fråga

Suss poängterar att kommunikation förstås är lika viktigt i en fast relation.

– Men om man har en lång relation där man har respekt för varandra, lär man sig ofta läsa av signaler och behöver inte lika ofta kolla upp det med ord.

I ett fast förhållande glömmer många att stämma av hur det riktigt känns. Eller tala om hur sexet känns i nya situationer, som till exempel efter en förlossning eller någon form av livskris.

– Jag tror att man behöver diskutera sitt sexliv då och då. Är vi nöjda ännu, borde vi testa något annat? För också om sexet funkar så kan man tappa inspirationen om man gör på samma sätt årtionde efter årtionde.

Bildtext Flera generationer av finlandssvenska ungdomar har lyssnat på Suss i Yle X3M:s långkörare Sex & sånt. Här tillsammans med Malena Holmström. Bild: Privat, grafik: Yle/Jussi Pernaa Vegas sommarpratare,sexualterapi

Öva på att snacka sex i svampskogen

En del tycker det är lätt att prata om sex, men för de flesta känns det mer eller mindre obekvämt.

– Sex är ju ett intimt och privat ämne, så det är kanske inte så konstigt. Få av oss har heller någon modell för HUR man ska tala om sex. Men det lönar sig att öva och lära sig att tala, det finns mycket att vinna både när det gäller njutning och större närhet och trygghet i en relation.

Suss främsta tips för att börja våga prata om sex är att föra diskussionen utanför sängen.

– Då blir det ofta mindre laddat, eller uppfattas mindre sannolikt som kritik ifall man vill ändra på något. Inled ett samtal då ni kör bil eller plockar svamp till exempel, då kan det kännas enklare när blicken kan riktas någon annanstans.

Hon är övertygad om att övning ger färdighet.

– Bara man vänjer sig lite så brukar det gå lättare. Det är heller aldrig för sent att börja! En sak man kan tänka på är att tala utgående från sina egna behov och önskningar, i stället för att ta fram vad den andra borde ändra på, då brukar budskapet gå hem betydligt bättre, tipsar hon.

Bildtext Suss har alltid värnat om sitt privatliv och talar aldrig om sin egen sexualitet då hon föreläser. Helst laddar hon batterierna vid sommarstugan. Bild: Privat, grafik: Yle/Jussi Pernaa Vegas sommarpratare

Spänningen dör inte av att prata

Ibland har Suss fått frågan om man kan prata ihjäl spänningen med sex, om precis allt ska diskuteras med ord.

– Efter att i över två decennier ha jobbat med de här frågorna är jag säker på att det inte är så. De allra flesta problemen beror nog på avsaknad av dialog. Inte på det att man öppet och tryggt kan diskutera sitt sexliv med den man har sex med.

Hon är känd för att vara rakt på sak när hon föreläser, inte gå omvägar eller syssla med omskrivningar.

– Att vara öppen och konkret är helt klart min grej i jobbet och också något jag får positiv feedback för.

Många gånger har hon blivit varnad för att olika grupper inte klarar av hennes stil.

– ”Med lågstadiebarn får man vara försiktig, de klarar inte av att lyssna om man tar upp sex och annat känsligt”. Eller ”nu är ju de här rätt gamla, så de kommer nog inte att säga något alls, sexualitet är så tabubelagt för äldre människor”. Ändå har alla grupper vågat lyssna på mitt direkta prat och de flesta dessutom vågat ställa frågor och dela med sig av olika saker på ett jättefint sätt.

I dag sommarpratar Suss Åhman om sitt jobb som Svenskfinlands första sexrådgivare. Hon kommer med sina bästa tips för ett bättre sexliv.

Vegas sommarpratare sänds 26.6–11.8 vardagar efter kl. 10 och 18. Du kan lyssna när som helst på Arenan, programmet med musik finns tillgängligt i ett år.

Den musikfria versionen finns tillgänglig tills vidare, den kan du ladda ner och lyssna på också utomlands.

Musik

George Michael: I Want Your Sex

The Beach Boys: Then I Kissed Her

Kelly Clarkson: Because Of You

Dolly Parton & Kenny Rogers: Islands In The Stream

Berlin: Take My Breath Away

AC/DC: You Shook Me All Night Long

Bob Marley & The Wailers: One Love

Tomas Ledin: I natt är jag din