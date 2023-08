Journalisten Hanna Jensen: Nej, Alzheimer är inte de anhörigas sjukdom

De senaste fjorton åren har journalisten och författaren Hanna Jensen vårdat sina minnessjuka föräldrar. Nu sommarpratar hon om sorgen och tröttheten över att bära ansvar för sina föräldrar – men också om glädje i vardagen.

När hennes pappa fick diagnosen Alzheimer var hon 38 år gammal och befann sig mitt i livet med två döttrar, familjeliv och en tidskrävande karriär. Beskedet landade tungt, som en total chock. För hur förbereder man sig på att förlora en förälder i en demenssjukdom?

– Det jag inte visste då var att även mamma skulle insjukna i Alzheimer. Allting skulle alltså förändras en gång till – på ett helt nytt sätt, säger hon.

Hanna Jensen hann, tillsammans med sin bror Janne, sköta sin pappa i tre år. Det var tunga och vemodiga år, men också år då hon hittade sin rutin för hur man klarar livet som närståendevårdare.

När sedan mamma – lika abrupt och oväntat – fick sin diagnos 2015 så tänkte hon att det här kan hon. Inte så att det var så här hon hade velat, men demenssjukdomar brukar inte be om lov att få komma.

– Det fanns inte tid att fråga ”varför igen” eller ”varför just vi”. Ingen hade ju någonsin lovat att det inte skulle kunna hända på nytt.

Lilla Hanna Jensen tillsammans med sin mamma.

Mamma var inte pappa

Det skulle ändå visa sig att den erfarenhet Hanna Jensen fått då hon vårdat sin pappa inte var användbar med hennes mamma. Mammas sjukdom började nämligen yttra sig på ett helt annorlunda sätt än pappas. För hon blev tvär och retlig. De negativa känslorna riktades direkt mot dottern.

– Jag förstod inte riktigt ännu då att hon måste ha känt sig ledsen över att inte kunna göra samma saker som förut. Hon tappade bort sig, glömde våra träffar och hade inte lust att fortsätta med sina gamla hobbyer.

Här är Hanna Jensens bror Janne tillsammans med mamma och pappa under tiden då föräldrarna fortfarande var gifta. De enda som är kvar i livet nu är Hanna och hennes mamma.

Utbrott ledde till krasch

För två år sedan hittade sig Hanna Jensen inlåst i mammans badrum. Hon satt förtvivlad och olycklig på golvet efter ett ytterligare till synes irrationellt utbrott från mamma.

– Jag har kommit till henne med måttbeställda korgar som jag har tänkt fylla med alla tusen föremål och grejer som hon har i bokhyllan och som – enligt mamma – får allting att se stökigt ut. Men nu hade hon bytt åsikt och ville inte ändra på någonting. Hon tittade på mig med spänd mun och fräste: ”Ta bort dem.”

Någonstans här startade en ny väg för Hanna Jensen: den fördjupade insikten om att också en minnessjuk är en människa som måste få bestämma, vara en del av sitt liv och inte endast ett passivt föremål för någon annans omvårdnad.

– Det första jag släppte var tanken om att Alzheimer var hela familjens eller släktens sjukdom, såsom det ofta sägs. Nej, jag hade inte Alzheimer. Men förstås skulle jag ta hand om mamma, av kärlek.

I sitt sommarprat berättar Hanna Jensen också om hur man som anhörig måste lära sig sätta gränser för att själv orka. Hon pratar dessutom om chocken och sorgen då hon helt oförhappandes miste sitt största stöd: Brodern Janne.

Musik

(Feat. Darlene Love, Lisa Fischer, Jo Lowry etc: Lean On Me

Lisa Ekdahl: Öppna upp ditt fönster

Carminho (Canto): Saia rodada

Miriam Makeba: Pata Pata

Van Morrison: Days Like This

Christopher Romberg: Jag ska måla hela världen, lilla mamma

Club For Five: Jäätelökesä

Los Machucambos: Pepito mi corazon (alternative version)

Carole King: You’ve Got a Friend