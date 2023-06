Komikern Alfred Backa: Jag var varken rolig eller hade roligt så jag beslöt att aldrig göra en dålig show igen

Komikern Alfred Backa blev, som så många andra, arbetslös under coronapandemin. När han äntligen fick stå på scenen igen märkte han att det inte längre var roligt. Nu sommarpratar han om vägen tillbaka till lust och förmåga.

Det blev antiklimax när komikern Alfred Backa gjorde sina första gig inför livepublik efter pandemiåren.

– Jag ställer mig på scen som om inget hade hänt, med gott mod, nya infallsvinklar och nya skämt. Men jag känner genast att någonting inte är som förr. Jag har inte ögonkontakt med folk, det brukar man väl ha? Det är som om jag var någon annanstans, säger Alfred Backa.

Han tycker att skämten faller platt och ingen av de vanliga räddningarna funkar.

– Det finns olika tekniker för att hantera sådana här situationer som komiker, man byter ämne eller driver med sig själv – men jag kommer inte på ett enda sätt att rädda situationen. Förklaringen är lika enkel som den är hård. Jag är inte längre bra på det här.

De två åren som corona-arbetslös hemmapappa hade gjort honom ringrostig.

– Jag bestämmer mig för att ta tillbaka allt det som regionförvaltningsverket tog av mig under åren då allt stängdes ner, säger han.

I dag sommarpratar Alfred Backa om vägen tillbaka. Hur han gjorde för att hitta både lusten och förmågan att vara rolig igen.

Komikern Alfred Backa: Jag varken var eller hade roligt som komiker så jag fick lära mig göra humor igen 56:55

Alla utom streamingtjänsterna gick i konkurs

Under det senaste året har det mesta handlat om kriget i Ukraina och Finlands Nato-medlemskap. Många har redan glömt hur nedstängt samhället var under pandemiåren. Speciellt hårt drabbades evenemangsbranschen.

– Sakta men säkert tömdes kalendern och jag hade ingenstans att uppträda. Allt stängde ner och alla utom streamingtjänsterna gick i konkurs, säger Alfred.

Det var bara att vänta ut pandemin. Själv gjorde han det som hemmapappa. Och mellan varven skrev han nytt material.

– Under en tvåårsperiod nollställdes alla de färdigheter jag tidigare varit så stolt över. Så när jag äntligen fick stå på scenen igen kände jag att jag varken är rolig eller har särskilt roligt. Jag bara stod där och väntade på att få gå hem, säger han.

Bildtext Hemmapappan Alfred tillsammans med dottern Blenda under pandemitiden, då nästan alla livespelningar ställdes in. Bild: Linnea Portin, grafik: Yle/Jussi Pernaa komiker,stå-upp-komiker,Vegas sommarpratare

Fick lära sig sitt jobb på nytt

Han frågade sig om det är dags att sluta som komiker.

– Så där som många av mina kolleger gjorde vid pandemins början. Förnuftiga människor som tog riktiga jobb för att klara sig. Men jag ställer mig alltså frågan först när pandemin är över, säger Alfred.

När han går ner från scen till halvdana applåder bestämmer han sig. Inte för att sluta, men för att ta tillbaka förlorad mark.

– Jag ska börja om från början. Göra allt det där som en aspirerande komiker måste göra. Ta varje tillfälle som ges för att öva, tacka ja till alla evenemang. Jag avger också ett annat löfte åt mig själv. Jag ska aldrig göra en dålig föreställning igen.

I dag sommarpratar han om året då han inte var dålig en enda gång. Året då han igen hittade lusten och förmågan att vara komiker. Han tar lyssnarna med på stand up-shower för präster och cancerpatienter. Får man skämta om Gud och svåra sjukdomar?

Bildtext I mer än 10 års tid har Alfred försörjt sig som komiker. Kört standup, gjort egna shower och radioprogram och skrivit en rad böcker. Bild: Märtha Vesterback, grafik: Yle/Jussi Pernaa komiker,stå-upp-komiker,Vegas sommarpratare,Yle Arenan

