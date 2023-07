Realitystjärnan Nabaz Baki: Jag donerade sperma till mina lesbiska vänner och hjälpte dem att bli mammor

Finlandssvenska kurden Nabaz Baki blev mångas favorit i realityprogrammet Big Brother förra hösten. Nu sommarpratar han bland annat om hur han hjälpte sina lesbiska vänner att bli mammor, om mobbning och spelmissbruk.

Då Nabaz Baki studerade till servitör blev han god vän med en homosexuell kvinna. När hon träffade sitt livs stora kärlek, gav han dem ett löfte.

– Jag sa till dem att om ni någon gång vill bli mammor så kan jag donera sperma, berättar Nabaz.

Åren gick, de två kvinnorna gifte sig och var redo att bilda familj. Då hörde de av sig och undrade om Nabaz menade allvar den där gången då han erbjöd sig att vara donator.

– Jag hade inte tänkt på det på många år, men kände ändå genast att jag gärna vill hjälpa de här snälla kvinnorna att bli mammor. Jag visste att de skulle bli perfekta föräldrar, säger han.

I dag sommarpratar Nabaz Baki om hur det hela gick till. Men mest handlar hans program om flykten från Kurdistan, om utanförskap och mobbning. Och om den tacksamhet han känner till Finland och livet.

Här kan du få hjälp Om ditt spelande dominerar ditt liv på bekostnad av familj, vänner och jobb (påverkar din tidsanvändning, har ekonomiska följder) kan du vara spelberoende, ett psykiatriskt tillstånd som du ska söka hjälp för. Spelberoende, eller hasardspelsyndrom, kan vårdas- Om du upplever att du behöver hjälp med din psykiska hälsa lönar det sig vanligtvis att börja söka hjälp på hälsovårdscentralen eller hos den egna företagshälsovården eller skolhälsovården. Psykporten är den offentliga hälsovårdens webbtjänst för psykiskt välmående. Mieli tipsar också om olika stödtjänster. Läs mera om spelberoende i Psykportens guide.

Vi vill uppmärksamma lyssnarna på att programmet handlar om mental ohälsa och spelmissbruk, som kan väcka starka känslor.

Nabaz Baki: Jag har gått från flykting och mobbningsoffer till stolt realitystjärna 56:55

Gjorde barn utan samlag och utan läkare inblandade

Efter att Nabaz lovat hjälpa sina lesbiska vänner att bli föräldrar, slog de alla tre tillsammans fast spelreglerna.

– Det var från början helt klart att jag inte skulle bli en förälder för barnet, bara donator och biologisk pappa. När babyn var född skulle den mamman som inte burit barnet i sin mage genast adoptera den nyfödda, säger han.

De bestämde sig för att göra ett försök utan läkare och myndigheter inblandade. Det handlade förstås inte om ett traditionellt samlag. Exakt hur det gick till berättar Nabaz i sitt sommarprat.

– Det lyckades på första försöket! En underbar och frisk pojke föddes nio månader senare. Och några år efter det gjorde vi samma sak igen. Så i dag är de en lycklig familj med två mammor och två barn, säger han.

Barnen vet hur de har blivit till och Nabaz har ofta kontakt med dem via nätet.

– Jag blir varje gång lika glad av att se deras lycka och av att veta att också jag på det här sättet faktiskt är en liten del av en kärleksfull familj.

Bildtext Den senaste av Nabaz tre utbildningar är frisör. Han drömmer om att öppna sin egen salong. Från tidigare är han också utbildad servitör och primärvårdare. Bild: Privat, grafik: Yle/Jussi Pernaa Vegas sommarpratare

Medverkade i Big Brother för att lindra sorgen

Nabaz har alltid vetat att han inte kommer att ha en traditionell familj, däremot är han en viktig vuxen och stödperson för många unga. Under sin egen trassliga ungdom bodde han periodvis hos en god vän, vars son kom att bli hans gudson.

– Min älskade gudson Colin dog för två år sen i en tragisk olycka. Han blev bara 10 år gammal. Jag har upplevt många sorger och förluster i mitt liv, men det är det värsta jag har varit med om, säger Nabaz.

Colins död lärde Nabaz att livet är kort och att allt man vill göra, ska man göra så länge man lever. En av Nabaz drömmar var att delta i reality-tv-showen Big Brother. Med sitt ständiga leende och sin hemsnickrade finska lyckades han charma Finlands folk.

– Jag fick något annat att tänka på en stund, mitt i sorgen. För den finns kvar och kommer att följa mig så länge jag lever, säger han.

I dag sommarpratar Nabaz Baki om sin olyckliga barndom, spelmissbruk och självmordsförsök – erfarenheter som han ändå lyckats vända till något positivt.

Bildtext Nabaz tillsammans med sin älskade gudson Colin, som bara blev 10 år gammal. Bild: Privat, grafik: Yle/Jussi Pernaa Vegas sommarpratare

Vegas sommarpratare sänds 26.6–11.8 vardagar efter kl. 10 och 18. Du kan lyssna när som helst på Arenan, programmet med musik finns tillgängligt i ett år.

Den musikfria versionen finns tillgänglig tills vidare, den kan du ladda ner och lyssna på också utomlands.

Musik

Gary Jules: Mad World

Darin: Ta mig tillbaka

EMD: Gangsta’s Paradise

Uno Svenningsson: Under ytan

Dingo: Levoton tuhkimo

Queen: The Show Must Go On

Eminem: Lose Yourself

Britney Spears: My Prerogative