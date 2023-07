Skådespelarna Siri och Johan Fagerudd: Pinsamt att prata om det, men vi är väl någon slags fattigmansnepofamilj

Siri Fagerudd visste inte om det var till skada eller nytta att välja samma bransch som sin pappa. I sitt sommarprat berättar far och dotter Fagerudd om fördelarna och nackdelarna med att följas åt i samma spår.

När nepobaby-diskussionen gick som hetast i Svenskfinland skrev Siri Fagerudd en uppmärksammad kolumn i HBL där hon önskade att fler vågade erkänna sina medfödda privilegier.

– Jag fick positiv respons på mitt inlägg i debatten, men kolumnen tolkades också som ett påhopp, trots att det främst var mig själv jag rannsakade, säger Siri Fagerudd.

– Oavsett vad mitt efternamn eventuellt har för betydelse i finlandssvenska sammanhang har min uppväxt garanterat hjälpt mig på traven.

Siri och Johan Fagerudd sommarpratar om hur mycket man kan – och ska – påverka sina barns yrkesval.

Skådespelarna Siri och Johan Fagerudd: Vi är någon slags fattigmansnepofamilj 56:55

Som barn reflekterade Siri Fagerudd inte över att hon växte upp med tillgång till litteratur och kultur. Först på senare år har hon insett hur mycket den tidiga insynen i kulturbranschen betydde.

– En så banal grej som hur man helst ska bete sig under ett premiärtal blev plötsligt dyrbar kunskap. Redan i början av min tid på scenskolan kunde jag identifiera sociala koder eftersom jag växte upp i den miljön.

Bildtext I höst är Johan och Siri Fagerudd aktuella med en pjäs som de skrivit för Wasa Teater. Bild: Frank A. Unger Siri Fagerudd,Johan Fagerudd,Vegas sommarpratare

– Ändå känns det snudd på pinsamt att ens plantera oss i nepodebatten då vår position inte för fem öre går att jämföra med en Skarsgårds, en Augusts, eller en Donners.

– Vi är något slags fattigmansnepofamilj. I svaga stunder vet jag inte om det är till skada eller nytta att vara släkt med mig?

Ville inte styra sin dotter

När Siri visade intresse för skådespelaryrket var det svårt för Johan att uppmuntra henne.

– Var jag kanske rädd för att utsätta henne för sig själv? Eller var jag rädd för att utsätta henne för mig, min blick, mitt tyckande och min värdering?

Bildtext Familjen Fagerudd bodde i Vasa under Siris uppväxt. Nu är båda delvis bosatta i Sverige. Bild: Privat, grafik: Yle/Jussi Pernaa Vegas sommarpratare,Siri Fagerudd,Johan Fagerudd

– Jag försökte vara neutral. Jag ville att lusten skulle födas hos henne själv och inte av mig. Därför blev jag säkert för försiktig, säger Johan Fagerudd.

Siri bestämde sig för att studera i Sverige för att undvika att ses som nepobarn i branschen.

– När Siri kom in på scenskolan i Stockholm blev det plötsligt lättare att uppmuntra henne. Var det alltså andras bekräftelse som behövdes för att jag skulle våga bekräfta henne? Före det kändes det lite förbjudet att skryta om sin avkomma, berättar Johan.

Kan man styra sina barn?

– Pappa frågade mig nyligen vad jag hade sagt till mitt eventuella framtida barn om hen kom och sa att drömyrket är skådespeleri. Mitt spontana svar var ”Bli hellre psykolog som min kille” Han pluggar nämligen till ett ”stabilt yrke”, säger Siri.

– Varför är det så vanligt i vår bransch att föräldrar inte uppmuntrar sina barn att göra samma sak? Hur gör läkare, arkitekter, sjukskötare, lärare, busschaufförer, musiker? säger Johan.

Siri och Johan Fagerudd pratar också om hur det är att jobba tillsammans med en familjemedlem – speciellt om man plötsligt blir tvungen att låtsas vara enormt attraherad av sin pappa eller dotter.

Vegas sommarpratare sänds 26.6–11.8 vardagar efter kl. 10 och 18. Du kan lyssna när som helst på Arenan, programmet med musik finns tillgängligt i ett år.

Den musikfria versionen finns tillgänglig tills vidare, den kan du ladda ner och lyssna på också utomlands.

Musik

Fleetwood Mac: Tusk

BJÖRK: It’s oh so quiet

Gandalf: Nature Boy

Vindarna sucka: Helen Sjöholm

Lana del Rey: Doin’ Time

El último de la fila: Insurrección (2008 Remaster)

Marc Martel: Take it with me