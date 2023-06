Amerikansk jurist beklagar att han lät Chat GPT skapa påhittade fall

En amerikansk jurist tog hjälp av Chat GPT för att sammanställa en lista över domslut till stöd för den rättsprocess som han arbetade med. Nu ångrar han sig djupt

New York-advokaten Steven Schwartz fick be en domare om ursäkt den här veckan efter att han lämnat in en lista med påhittade rättsfall.

Allt fick sin början när Schwartz tog sig an ett civilrättsligt mål för en klient som stämt ett flygbolag efter att ha skadats när ett serveringsfat träffade honom i benet under en flygresa.

Flygbolagets jurister bad domstolen att lägga ner fallet och Schwartz lämnade då in ett genmäle som sade sig nämna över ett halvt dussin domslut till stöd för att den aktuella rättsprocessen skulle fortsätta.

Det fanns bara ett problem: Inte ett enda av domsluten gick att hitta. Schwartz blev tvungen att erkänna att Chat GPT hade hittat på alla domslut.

Juristen har nu gått ut med en ursäkt till domstolen och säger sig ångra sitt tilltag djupt.

Hans barn som studerat på college hade visat honom Chat GPT och han bestämde sig för att testa AI-chatten i sitt arbete.

”Vid den tidpunkt när jag genomförde den juridiska efterforskningen för det här fallet trodde jag att Chat GPT var en pålitlig sökmotor. Nu vet jag att det inte stämmer”, skriver juristen. Han lägger till att det ”aldrig var min avsikt att vilseleda rätten”.

Lovar att aldrig mer göra ett liknande misstag

AI-baserade Chat GPT har väckt stort intresse för sin förmåga att producera olika typer av text som ser ut att vara skriven av människor. Det här har bland annat lett till att lagstiftarna desperat försöker komma på hur de ska reglera den här typen av robotar.

Schwartz har berättat att han och hans byrå har blivit gjorda till åtlöje efter den här fadäsen.

”Det här har varit djupt genant för mig, både på ett personligt och på ett professionellt plan”, skriver Schwartz. Men också: ”Den här händelsen har varit en ögonöppnare för mig och jag kan lova rätten att jag aldrig kommer att begå ett liknande misstag igen.”

New York Times var först ut med den här nyheten.

Källa: AFP