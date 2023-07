Hockeyproffset Kasper Björkqvist: Jag är rädd för att skadorna hindrar mig från att utvecklas

En puck träffar fingret med en hastighet på 120 kilometer i timmen. Hockeyproffset Kasper Björkqvist vet genast att fingret är brutet. I sitt sommarprat berättar han om vad som motiverar honom att återvända till isen efter skador.

Du vet hur pulsen känns. Vanligen känner du den genom att lägga två fingrar vid handleden eller på halspulsådran. Men om en puck träffar fingret i 120 kilometers hastighet, då känns pulsen i fingret.

– Pupum, pupum, pupum, kändes det. Det här hände i min första match i collegelaget Providence i USA, säger ishockeyproffset Kasper Björkqvist.

Han förstod direkt att loppet var kört.

För Kasper Björkqvist har skador blivit en återkommande del av vardagen som proffsidrottare. Skadorna skapar ångest och Björkqvist har varit rädd för att de hindrar honom från att utvecklas.

Kasper Björkqvist sommarpratar om hur han lärt sig att se framåt under de långa månaderna av rehabilitering både i USA och hemma i Finland.

Hockeyproffset Kasper Björkqvist: Tanken på mitt första mål i NHL motiverar mig under månaderna av rehabilitering 56:55

Redan som juniorspelare i Esbolaget Blues fick omgivningen lära sig att Kasper var en kille med sisu. Ibland blev denna kämparanda missriktad, som när han som 14-åring ville fortsätta löpa ett 30 minuters löptest trots en knäskada.

– Av någon konstig anledning trodde jag att tränaren inte ville att jag skulle avbryta. Han hade ju aldrig sagt eller velat något sådant på riktigt. Jag trodde bara då att det skulle vara ett tecken på svaghet att avbryta. Lyckligtvis vinkade tränaren mig av löpbanan, minns Kasper.

Knäskadan höll honom borta från hockeymatcher i ett halvt år. Under de 11 år Björkqvist spelat ishockey på allvar har han bland annat brutit handleden tre gånger, haft två benbrott i fingrar och genomgått två axeloperationer och en rekonstruktion av främre korsbanden.

Första NHL-målet motiverar

Under åren i collegehockeyn i USA, i NHL-laget Pittsburgh Penguins och Penguins farmlag har Björkqvist lärt sig att den värsta pressen efter en skada lättar när han får lyfta tyngder under rehabiliteringen.

Bildtext Kasper Björkqvist blev känd för en större hockeypublik som den positiva landslagsspelaren i Finlands guldtrupp i JVM år 2016. Bild: imago/IBL/ All Over Press Kasper Björkqvist

– Många säger att rehab är tufft för att övningarna är tråkiga. För mig är känslan av osäkerhet det värsta – att det inte finns någon garanti att jag kommer tillbaka till den nivå jag tidigare var på, säger Kasper Björkqvist.

Under månader av rehabilitering hjälper det att ha något att se fram emot, det som psykologer brukar kalla målbilder. För Kasper handlar det om ett konkret mål.

– Jag minns den otroliga euforin när jag gjorde mitt första NHL-mål och hemmahallens speaker ropade mitt namn och 19 000 Penguinssupportrar skrek av glädje. Då är det enklare att glömma sina skador och blicka framåt, säger Kasper.

Bildtext Kasper Björkqvist gillade vintersport redan som ettåring hemma i Esbo. Bild: Privat, grafik: Yle/Jussi Pernaa Kasper Björkqvist,Vegas sommarpratare

Kasper Björkqvist berättar i sitt sommarprat också om hur oglamoröst det kändes när han äntligen fick underteckna sitt första kontrakt med NHL-klubben Pittsburgh Penguins - hemma i föräldrarnas kök i Esbo.

Vegas sommarpratare sänds 26.6–11.8 vardagar efter kl. 10 och 18. Du kan lyssna när som helst på Arenan, programmet med musik finns tillgängligt i ett år.

Den musikfria versionen finns tillgänglig tills vidare, den kan du ladda ner och lyssna på också utomlands.

Musik

Kelly Clarkson: Stronger

Baha men: Who let the dogs out

Cheek: Äärirajoille

Axwell & Ingrosso: Sun is shining

Rascal Flatts: Life is a highway

Kanye West: All of the lights

James Blunt: 1973

JVG: Voitolla yöhön