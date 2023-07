Minister Anders Adlercreutz: Som politiker ställer jag mig ofta frågan “Är det här rätt eller väljer jag bara den lätta vägen?”

Man ska välja det som är rätt – inte det som lätt. Det var ett talesätt som vandrade från generation till generation i Anders Adlercreutz familj. I dag sommarpratar han om att välja – och våga välja bort – det självklara.

Redan tidigt fick arkitekten och Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz (SFP) lära sig att man ska vara på sin vakt om någonting känns för självklart.

– Att studera arkitektur var ett så lätt val. Jag hade ritat hela mitt liv och jag hade snickrat och byggt. Men båda mina föräldrar var arkitekter. Var det kanske för självklart?

– Jag skulle antagligen inte ha börjat studera arkitektur om det inte skulle ha varit för min fru Ia. Hon övertygade mig om att man också får göra det som är självklart. Så länge man följer sitt hjärta.

Bildtext Anders Adlercreutz är pappa till fem barn. Bild: Privat, grafik: Yle/Jussi Pernaa Anders Adlercreutz,Ilon,Vegas sommarpratare

Det har varit ett ledord som också har följt Adlercreutz i politiken.

– Här stöter jag dagligen på samma problematik. Ska jag problematisera någonting väsentligt eller ska jag att låta bli? Speciellt om jag vet vilken förutsägbar kaskad med kritik det skulle leda till.

– Och när vet man att loppet i en knivig politisk fråga är kört? Är det klokare att låta saken ha sin gång eller är det värt att en sista gång försöka svänga diskussionen?

Anders Adlercreutz sommarpratar om hur man bygger förtroende inom politiken och söker samsyn med oliktänkare.

Minister Anders Adlercreutz: Jag försöker alltid välja det som är rätt, inte det som är lätt 56:55

Som riksdagsledamot är hans största uppgift att lyssna på de människor han möter i vardagen.

– Som folkvald baserar sig mitt arbete på ett förtroende mellan mig och de som röstat på mig.

Bildtext – Partigränser är suddigare än vi tror. En hetsig debatt i salen följs ofta upp av en vänlig diskussion på vägen till tåget, säger Anders Adlercreutz. Bild: Statsrådet, grafik: Yle/Jussi Pernaa Anders Adlercreutz,statsrådet,Vegas sommarpratare

– Här ingår också att vi kan vara av olika åsikt. Ibland stöter jag på folk som säger: ”Jag tycker inte som du i den här frågan, men jag litar på ditt omdöme”. Det uppskattar jag.

Han anser att populism är raka motsatsen.

– Där försöker man inte ens kommunicera eller närma sig varandra i svåra frågor utan man reagerar och agerar utgående ifrån vad man tror att väljarna vill höra.

När Adlercreutz spelar in sitt sommarprat pågår intensiva regeringsförhandlingar.

– Dagligen när jag går till ständerhuset tänker jag på min pappas morbror Patrick som alltid sa: Välj det som är rätt, inte bara det som är lätt!

Bildtext Pappas morbror Patrick lärde Anders om att välja rätt i stället för det lätta. Bild: Privat, grafik: Yle/Jussi Pernaa Vegas sommarpratare,Anders Adlercreutz

– Situationen är utmanande eftersom partierna på ett ideologiskt plan ligger långt ifrån varandra. Men ändå ska vi bygga ett förtroende som sedan bär genom de otaliga oväntade händelser som kan inträffa under en regeringsperiod.

Inte läge att krossa motståndaren

För att bygga förtroende och hitta samsyn behöver alla parter kalibrera om sin argumentation.

– Om vi nu går in för att vinna alla bråk, så kanske vi skapar en osämja som leder till problem längre fram. Vi ska inte krossa opponenten som i det här fallet är en potentiell regeringskollega.

Bildtext Regeringsförhandlingar betyder långa, intensiva dagar i Ständerhuset. Bild: Statsrådets kansli/Lauri Heikkinen, grafik: Yle/Jussi Pernaa Anders Adlercreutz,Anna-Maja Henriksson,Vegas sommarpratare,Yle Arenan

– Regeringsförhandlingarna handlar om att känna igen de ömma punkterna och hitta en samsyn som alla kan omfatta. Det här måste sedan speglas mot vad alla parter upplever är rätt. Därför är det här med regeringsförhandlingar inte lätt – eftersom det måste vara rätt!

Anders Adlercreutz sommarpratar också om det oförglömliga året på Azorerna, om sin stora familj och farbröderna hemma i Jorvas som lärde honom mycket om livet.

Bildtext Som 17-åring tillbringade Anders ett oförglömligt år i Portugal. Bild: Privat, grafik: Yle/Jussi Pernaa Anders Adlercreutz,Vegas sommarpratare

