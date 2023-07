Nyktra narkomanen Tomas Luoto: Jag tog min första fylla som 12-åring – det var inte ovanligt i de finlandssvenska idrottskretsarna i Åbo

I mer än 15 år missbrukade Tomas Luoto tungt. Sen snart fem år tillbaka är han nykter och jobbar med att hjälpa andra som är i den situation han var. I dag sommarpratar han om sin väg in och ut ur missbruket.

Tomas Luoto växte upp i ett tryggt och kärleksfullt hem i Åbo. På fritiden spelade han fotboll och handboll och det var i de kretsarna han tog sin första fylla, då han precis gått ut sexan.

– Jag tog min första öl som 12-åring, på sommarlovet mellan lågstadiet och högstadiet. I dag som vuxen inser jag ju att det var alldeles för tidigt. Men just då tyckte jag att det var en bra idé och dessutom helt normalt, säger Tomas.

Han var på inget sätt den första eller den enda.

– Det fanns en sådan alkoholkultur i de finlandssvenska idrottskretsarna i Åbo på den tiden. Vi yngre följde de äldres exempel. Vi var inga missanpassade busungar, utan ganska snälla pojkar som klarade sig bra i skolan och idrottade på fritiden.

För Tomas kändes den första fyllan som en hemkomst.

– Jag upplevde att alkoholen gav mig perspektiv på saker och ting och längtade alltid efter nästa helg. Och nästa fest och fylla, säger han.

Drickandet accelererade till cannabis och amfetamin i 16-årsåldern. Det övergick i ett tungt drogmissbruk som pågick i nästan 20 år, innan han lyckades bryta det. I dag sommarpratar Tomas Luoto om sitt liv som nykter narkoman.

En känslig pojke som grät varje dag

Tomas lyckades bryta sitt drogmissbruk som 33-åring. Han fick plats i ett terapeutiskt gruppboende, där ett tiotal före detta narkomaner levde tillsammans under ett helt år.

– I samtal med de andra före detta missbrukarna och ledarna kom jag fram till att det var min stora känslighet som gjorde att jag fastnade i missbruket, säger han.

Tomas var mycket känslig redan som liten.

– Jag var ett känsligt barn. Jag grät ofta av glädje och för att jag blev starkt berörd, som till exempel när jag lyckades med någonting eller fick just den födelsedagsgåva jag hade önskat. Och förstås grät jag också då jag blev ledsen eller kände ilska.

Med tiden lärde Tomas sig att stänga av sina känslor.

– På 90-talet skulle pojkar helst inte gråta och litegrann finns det där väl ännu kvar. Att vi uppfostrar pojkar till att inte visa känslor.

Bildtext Tomas märkte redan som barn att han var mycket känsligare än hans syskon och kompisar. Bild: Privat, grafik: Yle/Jussi Pernaa Vegas sommarpratare

Bedövade sin känslighet med alkohol och droger

Som tonåring lärde han sig att fly alla jobbiga situationer, som kunde visa honom sårbar. Han skämdes och var livrädd för att börja gråta eller tappa den fasad han byggt upp.

– Och därför passade alkoholen och drogerna mig så bra. För de är ju just det, en flykt från livet.

Han var en grubblare och med olika substanser i kroppen tystnade alla frågor.

– Jag blev allt mer van vid den person jag var på fyllan. En självsäker kille, som inte grubblar över framtiden och varför man lever och vad ens uppgift i livet är. Och varför jag var så mycket känsligare än alla andra.

I dag sommarpratar Tomas Luoto om åren före, under och efter det tunga missbruket. Han jobbar med att själv hjälpa ungdomar som är i samma situation som han själv var. Det har gett honom mening och hjälper honom att hållas på den rätta vägen.

Bildtext Som drogfri vuxen har Tomas hittat tillbaka till idrotten, som var hans stora passion i barndomen. I dag är långdistanslöpning hans favoritgren. Den längsta sträckan han sprungit är 87,7 kilometer. Bild: Privat, grafik: Yle/Jussi Pernaa Vegas sommarpratare

