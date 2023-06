Helsingforsbiennalens andra upplaga kör igång på söndag – besökarna bjuds på allt från artificiell dimma till orakelläsning

Bildtext

Danielle Brathwaite-Shirleys installation ”Thou Shall Not Assume” bjuder in till att möta Skanslandets nya mytologi. I sina verk flätar Brathwaite-Shirley samman levd erfarenhet med fiktion för att återberätta svarta transpersoners berättelser.

Bild: Ivan Bessedin/Lehtikuva

Helsingforsbiennalen,Skanslandet