Tidigare rörmokaren, bibliotekarien Louise Agnesdotter: Jag hade tre yrken och ville jobba – men för samhället var jag bara en som inte ens kan finska

Måste du tala perfekt finska för jobb i kiosken? I sitt sommarprat talar Louise Agnesdotter om den sårande frågan “varför talar du så dålig finska?”. Journalist var hon, rörmokare kunde hon inte vara – nu är hon bibliotekarie.

– Jag var utbildad journalist, rörmokare och bibliotekarie. Och jag ville jobba när jag kom till Finland från Sverige. Men ingenting av det här spelade någon som helst roll.

Efter studier vid fem universitet och examen i tre yrken kom livskrisen.

– Det kändes som att vem som helst som pratade finska var mer värd än jag. Jag var bara en som inte ens kunde finska.

Louise Agnesdotter sommarpratar om att inför 40-årsdagen vara tillbaka på ruta noll i arbetslivet. En burnout satte stopp för journalistjobben och en ryggskada kom i vägen för den begynnande karriären som Finlands sannolikt enda kvinnliga rörmokare med rikssvensk accent.

Ursprungligen var det kärleken som lockade Louise Agnesdotter till Finland.

– Jag kom till Finland via Kajanaland, det finskaste av det finska där ”den enda som pratar svenska är svenskläraren”, säger Louise.

Louise finska pojkvän simultantolkade allt den första tiden och hon blev direkt förtjust i Finland.

– Jag kom rakt in i kulturen. Ändå missade jag på något sätt att man måste kunna finska för att bo i Helsingfors. Åtminstone för att få jobb. Kanske missade jag detta med finskans centrala betydelse för att jag de första åren levde helt i den finlandssvenska kulturen?

Bildtext Louise Agnesdotter firar i närheten av Fågelsången i Tölö i Helsingfors att hon blivit antagen till journalistlinjen på Svenska social - och kommunalhögskolan. Bild: Privat, grafik: Yle/Jussi Pernaa Vegas sommarpratare

På kurserna i finska fick vi höra att vi inte skulle vara stolta

Efter att Louise gått klart rörmokarutbildningen gjorde hon arbetspraktik. Sedan sökte hon över 60 jobb, men det var svårt att få napp.

– Var det en hög tröskel att anställa mig för att jag är kvinna eller för att jag inte talade finska flytande? Jag vet inte, säger Louise.

Hon bestämde sig för att gå ännu en kurs i finska – en kurs för arbetslösa invandrare.

– En konstig sak vi fick lära oss var att i Finland får man inte vara ylpeä. Man får inte vara stolt. Det är helt absurt med tanke på att kursens syfte var att öka vår möjlighet att få ett jobb.

Vad gäller språkinlärningen var kursen hur bra som helst.

– Jag tog min examen i finska B2 med högsta betyg i alla delar. Var det här ett uttryck för stolthet? Oj, förlåt. Det bara slank ur mig, skrattar Louise.

Bildtext Louise Agnesdotter i Brunnsparken år 1998 på Ultra Bras konsert. Bild: Privat, grafik: Yle/Jussi Pernaa Vegas sommarpratare

Louise Agnesdotter sommarpratar om hur folk reagerar när hon talar finska, om hennes kärlek till Finland, om finsk exotik i den lilla orten Ämmänsaari i Kajanaland och om tangodansare på puben där det inte alls var pinsamt utan mest ett praktiskt problem om någon blev för full.

Musik

The New Orleans Jazz Band: Buttermilk rag

Fem myror är fler än fyra elefanter: Här är här där man är

Kamraterna: Krister i USA

Fairground Attraction: The moon is mine

Sånger om kvinnor: Törnrosa

The New Orleans Jazz Band: Lips from New Orleans

Skunk Anansie: 100 ways to be a good girl

L.L. Zamenhof (lyrik): La espero

Povel Ramel: Köp inte en zebra