Vasa hissar regnbågsflaggan igen: ”Pride är både en folkfest och blodigt allvar”

Pridefirandet är en av hbtq-samhällets viktigaste manifestationer. Hbtq är en sammanfattande benämning på homosexuella, bi­sexuella, trans­personer och queer-personer. Även förlängningar av begreppet finns, såsom hbtqia som också omfattar intersexpersoner och asexuella.

Pride-festivalens historia sträcker sig till sommaren 1969 då det den 27:e juni stormade in poliser på den populära gaybaren Stonewall Inn i New York. Svepskälet för razzian var ett brott mot alkohollagen, men det var sällan polisen slog till mot liknande brott i andra delar av staden. Liknande händelser var vanliga på den tiden och stötte sällan på motstånd. Homosexuella var tvungna att lämna sina samlingsplatser och ibland blev de slagna eller arresterade utan någon orsak. Men den kvällen, 27:e juni, kämpade homosexuella tillsammans mot polisens trakasserier för första gången. Publiken både i och utanför baren gjorde våldsamt motstånd mot poliserna. Under nätterna efter händelsen samlades det upprörda folkmassor för att protestera mot misshandeln av homosexuella. Händelsen fick senare namnet Stonewall-upproret och tände gnistan för den politiska rörelsen för den homosexuella och lesbiska frigörelsen.