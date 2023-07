Rallyvärldsmästaren Emil Lindholm: Glädjen bubblade aldrig upp till ytan för jag kände mest tomhet då vi vann rally-VM

Trots att VM-guldet kom flera år tidigare än vad som var målet, kände Emil Lindholm ingenting när han stod på biltaket och sprutade champagne. I dag sommarpratar han om sin kärlek till rally och om vikten av mental träning.

När Emil Lindholm och hans kartläsare Reeta Hämäläinen körde över mållinjen i japanska rallyt i november i fjol blev de världsmästare i WRC2. Det var en omtumlande upplevelse, som inte alls blev som Emil hade tänkt och drömt.

– När vi stod där på biltaket överväldigades jag av hur ”underväldigande” allt kändes. Den där vilda, spontana glädjen som jag föreställt mig, bubblade inte upp till ytan. Förstås var jag glad och lite stolt, men mest kände jag en slags tomhet och lättnad, säger Emil.

Känslan blev ännu tydligare när adrenalinet rann ur kroppen.

– Jag var trött och extremt utmattad efter en tung och krävande säsong och orkade helt enkelt inte känna så mycket. Men jag blev glad och rörd av att se alla killar och tjejer i vårt team som var överlyckliga och stolta över vår gemensamma insats. Just de stunderna är det allra bästa med rally.

I dag sommarpratar Emil Lindholm om sin stora kärlek till rally och om den kritik som riktas mot bilsport i allmänhet och rally i synnerhet.

Delad glädje är dubbel glädje

Emil lyfter fram att rally är en lagsport. I hans och Reetas team ingår över 20 personer som sköter bland annat teknik och logistik.

– Det är fint att ha ett team att dela både framgångar och motgångar med. När det går bra multipliceras glädjen med så många människor som finns i teamet. Glädjen och stoltheten blir inte mindre för att du delar den, den blir större, säger Emil.

Bildtext Emil Lindholm och Reeta Hämäläinen vann VM-guld WRC2 ifjol. Nu är siktet inställt på att stiga till den högsta VM-serien i rally. Bild: Hannu Rainamo, grafik: Yle/Jussi Pernaa Vegas sommarpratare,Emil Lindholm

När han ser på bilderna som togs av Reeta och honom på biltaket efter VM-vinsten ser han att blicken är både tom och chockad.

– Och alldeles rödsprängd! Jag var total novis i podiumceremonier och glömde att blunda när vi sprutade champagnen över varandra. Jag kan berätta att mousserande vin svider rätt bra i ögonen, ler Emil.

Mental träning nyckeln till framgång

En av nycklarna till Emils och Reettas framgång är mental träning.

– Det förvånar mig ofta när det gäller idrott i Finland, men också utomlands, att så få tränar den mentala konditionen. Det är självklart att fysiken ska vara i topptrim, men den mentala delen glömmer man lätt, säger Emil.

Bildtext Champagnen flödar över världsmästarna. Bild: Skoda Motorsports, grafik: Yle/Jussi Pernaa Vegas sommarpratare,Emil Lindholm

Den mentala träningen hjälper Emil och Reeta att hållas skarpa och fokuserade då det behövs.

– Vi tränar vår självkänsla med en mentala coach. Hon har gett oss verktyg att fokusera och slappna av, så att återhämtningen blir så effektiv som möjligt. Vi håller träningsläger, coachningar och prep före tävlingar, helt på samma sätt som när vi tränar fysiken, säger Emil.

Siktet inställt på att stiga till högsta rallyserien

VM-vinsten kom flera år tidigare än planerat. Nu är nya mål satta.

– Målet är absolut inställt på att stiga till WRC1, alltså världens högsta rallyserie. Det är erkänt svårt för många unga förare och det brukar ta år av stenhårt satsande.

I dag sommarpratar Emil Lindholm om sin väg till att bli världsmästare i WRC2. Om vad han fått offra och hur det påverkat hans ekonomistudier vid Hanken. Och om vikten av mental träning, som han ser som en av nycklarna till fjolårets VM-vinst.

