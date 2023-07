Sångerskan Heléne Nyberg: Håll dig lugn och kom inte för nära – så här ska du göra om du möter någon som har en panikångestattack

Första gången hon fick panikångest trodde hon att det var hjärtinfarkt eller stroke. Det tog flera år innan hon fattade vad hon led av. I dag sommarpratar Heléne Nyberg om paniksyndrom – som det går att lära sig att leva med.

I sitt sommarprat berättar sångerskan Heléne Nyberg hur hon lärt sig leva med sitt paniksyndrom. Hon vänder sig också till alla dem som står bredvid och är lika oförstående som hon själv var innan det här blev en del av hennes vardag.

– Alla som får en attack är förstås individer som reagerar helt individuellt. Men för mig är det här viktigt.

1. Håll dig lugn.

Bli inte rädd eller stressad. Ropa inte. Tala med lugn röst, utan att förminska det som sker. Skämta inte heller bort det.

2. Kom inte för nära.

Många som har ångest tycker att det är obehagligt att bli smekt över håret eller klappad på kinden. Fråga istället om du får hålla handen, tipsar Heléne.

3. Tala om helt vardagliga saker tills attacken gett med sig.

Ställ inte tiotals frågor om hur den som fått attacken mår. Tala istället till exempel om vad det ska bli för väder imorgon, vad vi ska äta till middag, vilken färg man kunde måla sommarstugan i. Vad som helst som skingrar tankarna.

I dag sommarpratar Heléne Nyberg om panikångest, som kan drabba vem som helst. Själv var hon nästan 40 årnär det hela bröt ut. Många tunga år följde, men i dag har hon lärt sig att leva med paniksyndrom.

Sångerskan Heléne Nyberg: Så här lärde jag mig leva med panikångest 56:55

Såg på panikångest som en ”hittepå-diagnos”

I 39 år levde Heléne Nyberg med självbilden att hon är stark och klarar allt. Att hon en dag skulle drabbas av psykisk ohälsa var helt otänkbart i hennes värld.

– I min närhet fanns ett par personer som led av det där som kallades panikångest. Så jag visste nog att det fanns, också om jag förstås inte alls hade koll på vad det var. Ärligt sagt så tyckte jag att de där personerna sökte uppmärksamhet genom att bete sig som de gjorde, säger Heléne.

Hon misstänkte att panikångest var en ”hittepå-diagnos”.

– För att vara riktigt ärlig tänkte jag på precis samma sätt om människor med depression och utmattning. Det är väl bara att skärpa sig, liksom? Bita ihop och svälja alla jobbiga känslor man upplever.

Från ingenstans kom den första attacken, mitt under ett uppträdande på en jordfästning.

– ”Nu dör jag”, minns jag att jag tänkte. Och jag tyckte att det var SÅ pinsamt att jag skulle dö på en jordfästning. Jag var ju där för att sjunga och trösta de sörjande och nu skulle jag stjäla showen och dö framför alla de här människorna i Munsala kyrka?

Bildtext Heléne har fortsatt att jobba som sångerska också under de tyngsta åren. Scenen är en trygg plats. Här sjunger hon med Lasse Berghagen. Bild: Privat, grafik: Yle/Jussi Pernaa Vegas sommarpratare,Lasse Berghagen

Symptomen känns verkliga, men är inbillade

Då Heléne fick sin första panikångestattack fattade hon inte själv vad det var. Och hon har märkt att många är lika ovetande som hon, trots att man räknar med att 20 procent av alla finländare får minst en attack under sitt liv.

– För mig innebär attackerna ofta ilningar som går genom kroppen. De är både varma och kalla. Och jag blir yr, det susar i öronen och hjärtat rusar, säger hon.

De fysiska symptomen känns verkliga och är det på sätt och vis också, men de är helt ofarliga. Det handlar inte om en hjärtattack eller stroke eller vad det än känns som.

– Du tror att du ska dö. Men det är bara själen som ropar på hjälp, genom en massa kroppsliga symptom. Och så småningom blir du livrädd för att attackerna ska komma. Genom det frammanar du dem och fastnar i en ond cirkel, förklarar Heléne.

Bildtext Heléne är i dag farmor till fyra barnbarn. Här tillsammans med Luna, då hon var nyfödd. Bild: Privat, grafik: Yle/Jussi Pernaa Vegas sommarpratare

Hjälp finns att få

Helénes allra viktigaste tips till dig som står bredvid och ser någon drabbas av paniksyndrom är att uppmuntra personen att be om hjälp.

– Om attackerna blir återkommande är det viktigt att få proffshjälp. Det finns hjälp att få. Jag skulle aldrig må så bra som jag mår i dag om jag inte fått både terapi och mediciner.

Det viktigaste var att inse vad det handlade om.

– Samtalen på Mentalvårdsbyrån räddade mitt liv. Jag fick verktyg för hur jag ska handla när jag känner att en attack är på väg. Jag delar gärna med mig av de tipsen, säger Heléne.

I dag sommarpratar Heléne Nyberg om panikångest. Och om en del av de upplevelser i livet som gjorde henne sjuk.

Bildtext För Heléne har umgänget med djur varit läkande. Här tillsammans med golden retrievern Elsa, på väg ut till sommarstugan. Bild: Privat, grafik: Yle/Jussi Pernaa Vegas sommarpratare

