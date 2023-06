The Beatles släpper sin sista låt med hjälp av AI – med John Lennons röst

Allt fler artister utnyttjar artificiell intelligens (AI) då de släpper låtar. Nu gör också den legendariska brittiska gruppen The Beatles det i en låt som vi får höra senare i år.

Paul McCartney bekräftar låtsläppet i en intervju för BBC, en nyhet som kommer glädja många Beatlesfans.

Beatlesfansen hoppades länge på en återförening efter att bandet splittrades år 1970. Bandets medlemmar John Lennon, Paul McCartney, George Harrison och Ringo Starr ville satsa på sina solokarriärer.

De återförenades aldrig och en av de främsta orsakerna till det var att John Lennon sköts ihjäl år 1980. Också George Harrison har dött, i lungcancer år 2001.

I år blir det ändå en slags återförening då en ny Beatleslåt släpps. Det är en låt skriven i slutet av 1970-talet som nu har piffats upp.

En demo som John Lennon har jobbat på

Paul McCartney säger att det här blir The Beatles sita låt. Han berättar för BBC att låten skapats med hjälp av artificiell intelligens.

– Det är en demo som John [Lennon] hade och som vi jobbade på. Vi har just blivit klara med den, säger McCartney.

McCartney berättar inte vad låten heter, men enligt BBC är det sannolikt en komposition kallad Now And Then som Lennon sammanställde år 1978.

Låten var med på en kassett som Lennon bandade in och gav till McCartney ett år innan han dog. McCartney fick kassetten av Lennons änka Yoko Ono år 1994.

På kassetten fanns också två andra låtar, Free As A Bird och Real Love, som fixades till av producenten Jeff Lynne och släpptes 1995 och 1996.

Now And Then gick ändå inte att släppa trots att man försökte göra det. Det fanns för mycket bakgrundsljud i den demo Lennon spelat in.

Bildtext Paul McCartney uppträder fortfarande, här på Glastonbury Festival i fjol. Bild: Anthony Harvey/Shutterstock/All Over Press The Beatles,Paul McCartney

McCartney har tidigare sagt att han hoppats på att fixa klart låten och att AI nu möjliggjort det. Med hjälp av AI har man lyckats separera Lennons röst med övrigt ljud som hörs i demon.

– De säger till maskinen: Det där är rösten, det där är gitarren. Skippa gitarren, berättar McCartney.

– Vi lyckades få Johns röst putsad med hjälp av AI. Efter det har vi mixat låten, precis som man normalt gör.

McCartney konstaterar att det var ”ganska skrämmande” att använda AI, men också spännande eftersom AI utgör framtiden.

– Vi får vänta och se vad det leder till.

Källor: BBC, AFP