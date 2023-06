En miljon soppåsar fick finländarna att dra sitt strå till stacken för miljön – det samlades skräp i landets alla städer och kommuner

Yles kampanj En miljon soppåsar nådde sin kulmen onsdagen den 14 juni. Kampanjens sista sändning kunde ses på TV1.

Den över två månader långa kampanjen för att minska nedskräpningen i miljön har avslutats. Under kampanjen har finländarna registrerat över 210 000 påsar med insamlat skräp i räknaren.

”Även om vi inte nådde en miljon påsar är resultaten mycket imponerande. Vi är glada över hur många finländare som deltagit i talkot, och även om den egentliga kampanjtiden för denna vår nu har avslutats fortsätter insamlingen av skräp. Kampanjen har också väckt en livlig diskussion om miljön och konsekvenserna av att vi skräpar ner i naturen”, berättar kampanjens ansvariga producent Pia Louhivuori.

Skräpet har förts in i räknaren för den kommun eller stad i Finland där påsarna samlats in – kampanjen har på så sätt samtidigt varit en lekfull granntävling. I förhållande till invånarantalet har det samlats in mest skräp in i Pelkosenniemi, Storå och Gustav Adolfs. Flest påsar samlades in i Helsingfors, Esbo och Jyväskylä.

Under våren har Yle aktivt fört diskussioner om nedskräpning och följderna av den på bolagets olika plattformar och kampanjen har fått stor synlighet i media.

Kampanjen har också skapat gemenskap

Ett av målen med kampanjen har varit att skapa meningsfulla partnerskap som alla kan ha nytta av. Hela 174 städer och kommuner samt 30 organisationer och andra aktörer deltog i kampanjen och alla gjorde en mycket viktig insats.

”Våra samarbetspartner har deltagit i kampanjen på ett fantastiskt sätt. Deltagarna har ordnat städtalkon runt om i Finland, utmanat olika grupper att delta och ordnat skräpplockare till biblioteken som man har kunnat låna. Den respons vi fått har också varit glädjande, då personer som redan i flera år frivilligt samlat in skräp har känt sig mer uppskattade för sitt arbete”, säger Louhivuori.

I responsen från kampanjens samarbetspartner betonas att initiativet har varit viktigt. Majoriteten upplevde att kampanjen ledde till flera gemensamma aktiviteter och att mängden skräp i miljön minskade betydligt. En stor del av dem berättade också att städkostnaderna har minskat. I samband med olika städjippon hittades flera olagliga avstjälpningsplatser som kommunerna nu städat upp.

Kampanjen En miljon soppåsar ordnades 13.4.–14.6. Räknaren stängdes efter kampanjens sista sändning, men på sidan https://svenska.yle.fi/miljonsoppasar hittar du uppgifter om hur många soppåsar som samlats in i olika kommuner.