Jussi 69 berättar hur det känns när folk hela tiden blandar ihop honom och sångaren Jyrki 69

Trummis, krögare, radioprofil och 1000 samtal om dagen: hur hanterar Jussi 69 kaoset?

De senaste veckorna har varit fruktansvärt stressiga för en av Finlands kändaste rockprofiler, Jussi 69. Han har varit trummis i The 69 Eyes sedan 1991, han är radio-dj på Radio Rock, han äger rockbaren The Riff i Helsingfors och deltar i diverse välgörenhetsgrejer med mera mellan varven.

Nu släpper han in Lasse Grönroos som första journalist någonsin i sitt hem.

— Där har du ett scoop du kan berätta om!, säger han.

Att folk blandar ihop Jussi och sångaren Jyrki 69 händer ofta. De är båda bandets ansikten utåt och bekanta för de flesta finländare. Likväl kallas Jyrki ibland för Jussi och tvärtom.

— Vi är vana vid det där. Ibland blir Jyrki förolämpad när han kallas Jussi, men det har hållit på i många år. Men sedan en dag sade Jyrki att “tänk på Matti och Teppo: skulle du veta vem som är vem om de kom emot på gatan?”, skrattar Jussi.

Bildtext The 69 Eyes har haft medvind efter coronan och nya Death of Darkness-skivan är en återgång till toppform. Bild: marek sabogal The 69 Eyes

Efter Rammsteins skandalomsusade stadionkonserter i Helsingfors fick Jussi samtal av varenda media i Finland då Rammstein hade haft efterfest på The Riff.

Vad tänker Jussi 69 om Rammstein och de gamla tidernas sätt att festa när det begav sig på 90- och 90-talet?

Efter Rockfest i Hyvinge hade Jussi tänkt lägga sig tidigt på söndag kväll, men då ringde Glenn Danzig upp honom och frågade om de är välkomna till Jussis bar.

Och när Danzig ringer frågar man inte “varför?” utan “vad får jag bjuda på?”

Jussi 69 från The 69 Eyes: Efter en tung helg skulle jag lägga mig tidigt — då ringde Glenn Danzig… 56:44 Lyssna på The 69 Eyes-avsnittte på Arenan!

Finsk rock står högt i kurs, vilket Jussi 69 konkret märkte i Los Angeles i år. Jussi berättar att då de på våren turnerade i USA och han steg in i legendariska klubben Whisky a Go Go såg han inom fem minuter två Hanoi Rocks-tröjor, en Smack-tröja och fyra t-skjortor med hans bars logo.

Det här och hur The 69 Eyes gjorde för att bryta sig igenom med traditionell garagerock under det tidiga nittiotalet som dominerades av grunge kan du lyssna på i podden på Yle Arenan.