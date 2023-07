HBL:s nya chefredaktör Kalle Silfverberg: ”Svenskfinland är inte finskt eller rikssvenskt utan någonting helt eget”

Svenskfinland är inte samma på svenska, eller en förlängning av Sverige, säger chefredaktör Kalle Silfverberg, som sommarpratar om att byta arbetsspråk och om HBL:s framtid med en rikssvensk ägare.

I slutet av april åkte HBL:s nya chefredaktör Kalle Silfverberg på kort varsel till Stockholm för att träffa Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski. De diskuterade den kommande affären som ingen ännu kände till. Konstsamfundet, som äger tidningarna Hufvudstadsbladet, Västra Nyland och Östnyland, hade då redan i flera månader förhandlat med svenska Bonnier News om att Bonnier skulle bli majoritetsägare i KSF Media.

Nyheten slog i början av sommaren ner som en bomb i den finländska medievärlden.

– Efter samtalet med Peter Wolodarski var jag oerhört ivrig och är det fortfarande. Den här affären betyder jättemycket för Husis.

Kalle Silfverberg sommarpratar om hur det känns att ta över Svenskfinlands flaggskepp och om vad han tänker om att Hufvudstadsbladet får rikssvenska ägare.

HBL:s nya chefredaktör Kalle Silfverberg: Jag är ivrig över Bonnier News köp av HBL

Silfverberg hann jobba i olika roller på Helsingin Sanomat i över tolv år. När han i våras erbjöds möjligheten att bli chefredaktör för HBL uppstod en del frågor, men samtidigt betydde Bonnieraffären att uppdraget tedde sig än mer intressant.

– Betyder det att Husis blir rikssvenskt? Eller ett slags lokal version av DN? Svaret är naturligtvis nej. Svenskfinland är inte en svenskspråkig version av finska Finland eller en variant av Sverige. Svenskfinland är något helt eget, och det kommer också Husis att vara.

Kalle Silfverberg med penna i handen redan som fyraåring år 1983.

Bubblor också på finska

För Kalle Silfverberg betyder det nya jobbet att han än en gång byter både arbetsspråk och -kultur. Men med sina starka rötter i en tvåspråkig bakgrund är skillnaderna i vardagen kanske inte så stora som man kunde tro, menar han. Fast visst har han under sina år i en levande finlandssvensk, finsk och tvåspråkig miljö stött på olikheter mellan språkgrupperna.

Man talar exempelvis gärna om den finlandssvenska ankdammen, men bubblorna existerar också i den språkliga majoritetsgruppen, säger han.

– Finlandssvenskarna är ju så få att man nästan automatiskt känner rätt olika människor. I finska Finland, och särskilt i huvudstadsregionen, finns det så mycket mer folk att man kan omringa sig med likasinnade.

Under studielivet vidgades vyerna också inom Svenskfinland, bland annat på evenemanget Pampas nationaldag i Vasa år 2002. Kalle Silfverberg till vänster med skottkärran.

En levande finsk-svensk vardag

Kalle Silfverberg är själv uppvuxen i en starkt tvåspråkig miljö i Vanda, där mamma talade finska och pappa svenska. Med sin lillasyster talar han sedan barnsben finska, och med de egna barnen blev det svenska.

– I mitt fall blev resultatet tvåspråkighet, men det är inget evigt och orubbligt tillstånd. Tvärtom kan tvåspråkigheten bestå av språkbyten i olika skeden av livet.

Slitna Ylereportrar bevakar klimatmötet i Köpenhamn mitt i decembernatten 2009. Jesper Brandt till vänster.

I sitt sommarprat berättar Kalle Silfverberg också om hur hans tanke om att det råder någon slags monokultur i Finland kom på skam då han tog steget in i de djupaste finlandssvenska militär- och studiekretsarna och dessutom avslöjar han hur låst man trots allt är vid det språk man en gång börjat tala med någon annan.

Det finns nämligen en person som det var tänkt att byta språk med efter många år på finska, men den planen har än så länge visat sig vara omöjlig att förverkliga.

Vegas sommarpratare sänds 26.6–11.8 vardagar efter kl. 10 och 18.

Den musikfria versionen finns tillgänglig tills vidare, den kan du ladda ner och lyssna på också utomlands.

