Niklas Bäckström blir målvaktstränare för Columbus: ”Tajmningen var perfekt, det blir en fin erfarenhet och upplevelse för familjen”

Den tidigare hockeymålvakten Niklas Bäckström flyttar till USA. Han ska få ordning på Columbus målvaktsspel som har haltat betänkligt på sistone. Det var direkt tummen upp från barnen och frun, säger han.

I höst får Finland en ny målvaktstränare i NHL. Niklas Bäckström har nämligen tecknat ett kontrakt med Columbus Blue Jackets.

Sedan sommaren 2019 har Bäckström varit anställd av Columbus och hållit koll på organisationens målvakter i Europa, men nu går han in i tränarstaben.

– Jag var i Columbus för ett möte inför NHL-draften och fick frågan om jag var intresserad. Sedan blev det en intervju där och så erbjöd de mig jobbet, säger Bäckström till Yle Sporten.

Bildtext Niklas Bäckström tillbringade nio år i Minnesota. Under sin rookiesäsong toppade han två statistikkategorier: räddningsprocent (92,9) och insläppta mål per match (1,97). Bild: EPA/RICK GIASE/All Over Press Niklas Bäckström

Bäckström spelade själv i NHL mellan säsongerna 2006–07 och 2015–16 och nu blir det alltså en retur till Nordamerika.

– Vi har trivts bra i Finland, allt har varit jättebra här. Vi flyttade tillbaka för sju år sedan och har fått allt att rulla på.

Det färska avtalet är två år långt.

– Såklart är det alltid familjen som bestämmer. Det var direkt tummen upp från barnen och frun. Barnen är i den åldern att det ännu är fiffigt att åka, några år senare skulle det kanske inte ha lönat sig. Tajmningen var perfekt nu. Det blir en fin erfarenhet och upplevelse för dem också.

– Vi är ivriga på att flytta, det är ett bra ställe att bo på, säger Bäckström.

Bildtext Elvis Merzlikins debuterade i NHL hösten 2019. Han sitter på ett kontrakt till sommaren 2027 som är värt 5,4 miljoner dollar per säsong. Bild: Allan Dranberg/Icon Sportswire/AOP Elvis Merzļikins

Bäckström ersätter nu Manny Legace på posten som målvaktstränare. Efter fem säsonger i klubben fick Legace inte något förnyat kontrakt.

Columbus har en blytung säsong i bagaget. En starkt bidragande orsak till magplasket var att förstamålvakten Elvis Merzlikins inte höll måttet. Efter två bleka säsonger är det Bäckströms uppgift att försöka få ordning på lettländarens spel.

– För alla spelare kommer stunder med utmaningar och då är det bara att hitta en väg ut. Han har visat att han kan vara en toppmålvakt i NHL och han har en jättestor talang.

– Ofta hänger det på småsaker, exempelvis mentala grejer och självförtroende.

Nya namn i backtruppen

Klubbens general manager Jarmo Kekäläinen har inte legat på latsidan, utan redan värvat in två tunga backnamn: Ivan Provorov och Damon Severson.

Då även Zach Werenski i höst gör comeback efter ett skadeuppehåll på ett knappt år ställer Columbus upp med en nykalibrerad backsextett.

– Man talar alltid om separata lagdelar, men spelet framför hänger ihop med målvaktsinsatserna, säger Bäckström.

Bildtext Daniil Tarasov har dragits med skadeproblem. Bild: Aaron Doster-USA TODAY Sports/All Over Press Daniil Tarasov

Merzlikins har bestämt sig för att stanna i USA under sommaren, men möjligheterna till organiserad sommarträning finns inte. Bäckström ska snart åka över till USA och bekanta sig med målvakten.

– NHL, spelarföreningen och kollektivavtalet begränsar vad man kan göra före träningslägret börjar. Men jag ska försöka lära känna honom som person.

Den tilltänkta målvaktstvåan heter Daniil Tarasov och är 24 år gammal. Ryssen, som enligt Bäckström ska träna i Columbus, är en betydligt bekantare burväktare för Bäckström.

– Honom har jag lärt känna i Björneborg då han spelade för Ässät säsongen 2019–20, säger Bäckström.

Bildtext Jarmo Kekäläinen har det sista ordet i Columbus. Bild: Petri Saarelainen / All Over Press ishockey

Säsongen 2022–23 skrevs Merzlikins målvaktsstatistik 87,6 i räddningsprocent och 4,23 insläppta mål per match. Enligt Moneypucks avancerade målvaktsstatistik (GSAE, Goals Saved Above Expected) var Merzlikins NHL:s sämsta målvakt och släppte i snitt in ett extramål per match.

Huruvida Kekäläinen, som gjort en tidig storsatsning på defensiven, verkligen går in i säsongen med Merzlikins–Tarasov som målvaktspar kan Bäckström förstås inte svara på. I höst måste Tarasov passera transferlistan för att kunna skickas till farmarligan AHL.

– Jag ser att Tarasov och Merzlikins är NHL-målvakter, men det är inte jag som bestämmer. Man jobbar tillsammans i managementgruppen och ser vad som är bäst.

– Min uppgift är att få ut det bästa av de målvakter som vi har, säger Bäckström.