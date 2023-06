Sommarvärmen är här – så här undviker du vanliga värmesjukdomar

Just nu är det ovanligt varmt i södra och mellersta Finland och Meteorologiska institutet varnar för värmebölja. Dagens högsta temperaturer kan vara till och med fem till sex grader varmare än vanligtvis. I dag väntas kvicksilvret stiga upp till 30 grader.

I går på torsdagen blev det nytt värmerekord för sommaren i Noux i Esbo, där temperaturen steg till 28,8 grader. Det varma vädret håller i sig och i dag väntas det bli ett nytt värmerekord då temperaturen ser ut att stiga ännu närmare 30 grader.

Det ovanligt varma vädret beror delvis på varm luft från sydväst. Också högtryck och torka ligger i bakgrunden.

I söder varnar Meteorologiska institutet för värmebölja som kan innebära att symtomen hos många äldre och personer som lider av olika kroniska sjukdomar förvärras.

Läkarens tips: Så här skyddar du dig mot hettan Öppna Försök vistas på platser med så låg temperatur som möjligt, inomhus kan du besöka offentliga lokaler med luftkonditionering och använda dig av någon slags fläkt för att svalka kroppen.

Ifall du måste vara ute är det viktigt att försöka hålla sig i skuggan, gärna någonstans där det fläktar.

Klä dig så lätt som möjligt, välj plagg i naturmaterial som andas. Om man är utomhus är det en fördel att man har möjligast ljusa kläder som inte drar åt sig värme.

Kom ihåg att dricka tillräckligt. Hur mycket är tillräckligt varierar beroende på ålder, fysisk aktivitet och hälsotillstånd men en bra tumregel är att dricka minst några glas mer än vanligt. För en normal vuxen räcker 1,5–2 liter vatten under vanliga dagar.

Man kan hålla koll på vätskebalansen genom att följa med sin urinering. Märker man att man inte behöver urinera så ofta eller att urinet blir mörkare är det ett tecken på att man inte har druckit tillräckligt.

Samtidigt som man svettas i hettan gör man också av sig med salter, så det gäller också att komma ihåg att äta, gärna något lite salthaltigare.

Utför du fysiskt arbete i hettan ska du dessutom komma ihåg att ta mer pauser än vanligt.

”Värmeslag är ett livshotande tillstånd”

De vanligaste värmesjukdomarna är solsting och lindriga symptom som orsakas av oskyddad exponering för sol och av värmeutmattning.

– Det innebär att man får lite huvudvärk och känner sig lite trött, det är symptom som går över med egna knep. Men om man börjar få svårare symtom handlar det om värmeslag, som är ett livshotande tillstånd, säger Mikaela Grotenfelt-Enegren överläkare inom planetär hälsa och miljöhälsa vid Institutet för hälsa och välfärd.

Hur vet man att det börjar handla om värmeslag och att man borde uppsöka vård?

– Om man börjar bli klart desorienterad och mår illa, så har kroppstemperaturen ofta stigit över 40 grader. Man märker det på att personen har en ytlig andning, är rodnande, pulsen är svagare och man har ett klart sänkt allmänt hälsotillstånd och kanske inte klarar av att dricka. Då gäller det att ringa 112 och söka sig till vården.

Normal värmereglering betyder bland annat att blodcirkulationen ökar, blodkärlen utvidgas för att avge mer värme och så svettas man för att frigöra värme från kroppen. När värmepåfrestningen är för långt utdragen, speciellt om man inte kommer ihåg att dricka och äta tillräckligt, rubbas regleringen och då klarar kroppen inte längre av att sänka kroppstemperaturen till en normaltemperatur.

Hur länge det tar innan värmepåfrestningen blir för stor beror på många faktorer. Personer med en kronisk sjukdom, äldre personer, barn och gravida har i allmänheten en sämre kapacitet att reglera kroppstemperaturen.

Hundratals dödsfall under svåra värmeböljor

Utdragna värmeböljor som varar i några veckor orsaka flera hundra dödsfall i Finland.

Risken för allvarliga effekter av svåra värmeböljor gäller i synnerhet äldre personer och personer med kroniska sjukdomar. Dödligheten ökar både i hemmen och vid social- och hälsovårdens verksamhetsenheter.

– För tillfället har vi inte någon regelrätt uppföljning på överdödligheten under sommarhettorna, men år 2018 låg överdödligheten på 380 personer. Under värmeböljorna år 2010 var överdödligheten på motsvarande nivå. Vi talar alltså om ett hundratal i överdödlighet under svårare värmeböljor. Det handlar oftast om personer över 65 år och personer med kroniska sjukdomar, säger Grotenfelt-Enegren.

På grund av klimatförändringen får finländare förbereda sig på att värmeböljorna blir vanligare och mer utdragna.

– Vi borde ta det i hänsyn både när det gäller planering av våra hälsovårdslokaliteter, men också i stadsplaneringen överlag. Det behöver finnas skuggade platser och möjligheter att dra sig tillbaka till nedkylda utrymmen då svåra värmeböljor är på gång.

Midsommarvädret ännu oklart

Till helgen väntas temperaturerna sjunka en aning, men sommarvärme utlovas i landets södra och mellersta delar och i öster når kvicksilvret upp till omkring 20 grader.

Nästa vecka ser temperaturerna igen ut att stiga närmare 30 grader på tisdag och på onsdag i södra och mellersta Finland.

Sannolikheten för regn stiger ju närmare midsommaren vi kommer, bedömer Meteorologiska institutets jourhavande meteorolog Kaisa Solin. Midsommarvädret är ännu oklart och svårt att förutspå.

– Varmt ser det ändå ut att bli, säger Solin till STT.