Lasbilschauffören Benkku ”Mr Korpo” Andersson håller skärgården vid liv

Bengt, eller Benkku, Andersson är skärgårdens mest kännspaka lastbilschaufför. Hemmet på Korpo är mer än en adress, skärgården är en livsstil och Benkku delar frikostigt med sig av sin livsfilosofi. Då Benkku inte kör visar sig en annan, konstnärlig, sida.

Många misstar honom för en musiker eller konstnär. Med sitt rufsiga hår och den ständiga ciggen i mungipan ser han ut som en rockare från 70-talet. Benkku Andersson är Korpos kändaste lastbilschaufför.

Men själv blir han bara irriterad.

– Ja e inga någo! Jag säger alltid att jag är konstnärens fru. Då får man vara ifred.

Lyssna på dokumentären om Bengt ”Benkku” Andersson: Mr. Korpo 41:22

Det är ändå inte helt otänkbart att hitta Benkku på en konstutställning eller ett konstevenemang. Benkku är gift med fotokonstnären Renja Leino.

Han själv kör lastbil. Tillsammans med sin bror och brorson driver han transportföretaget BMA Miljö. De tar hand om varuleveranser, sköter avfallshantering och driver lunchcaféet Kap Horn med en ”allt man kan tänka sig”-butik i samma utrymmen.

– Filosofin i allt är att erbjuda sådan service så att folk vill bo i skärgården. Så att man själv kan bo ähr.

För Benkku har det aldrig varit något verkligt alternativ att bo någon annanstans än på Korpo. Då Benkku och Renja träffades för 30 år sedan var det för en kort tid tal om att flytta till Stockholms skärgård. Men:

– Jag har aldrig haft några tankar att för evigt flytta bort härifrån. Jag gick ju med på att säga att, 'jåjå nu kan vi tänka oss att fara till Sverige också'. Men innerst inne skulle jag aldrig ha gjort det, tror jag.

Men du har aldrig tröttnat på att bo här ute?

– Hur kan man tröttna när man ser ut genom fönstret? Man kan ju aldrig tröttna på skärgården!

Nu bor Benkku och Renja i samma hus som Benkku vuxit upp i, vid Korpo träsk. Deras två barn är utflugna.

– En del kallar mig 'Mr. Korpo'.

Skärgårdens sak är Benkkus

Närmast hjärtat ligger det som är angeläget för skärgården. Inte bara det som gäller basservice och en fungerande vardag, utan också själva frågan om hur man definierar begreppet skärgård.

Trots att Benkku dagligen kör till Åbo, tillbaka ut till Korpo och vidare till Houtskär så säger han absolut NEJ till broar mellan öarna.

– Jag vill inte ha nån bro till Nagu, för jag vill inte förstöra skärgården med att man inte längre är i skärgården. Och min tro är att en bro försämrar lokalservicen. Jag är säker på att vår konkurrenskraft som företagare här ute är mycket mera tryggad med att vi har färja.

Bildtext Det blir långa dagar inne i lastbilshytten. Benkku kör mellan Åbo och Houtskär. Bild: Fanny Malmberg Korpo, Pargas

Alla förbindelser som byggts under Benkkus livstid har lett till att befolkningen i skärgården minskat. Benkku minns att det under hans barndom på 1950- och 60 -talen som bäst bodde över 2000 personer på Korpo.

Idag har Korpo ett invånarantal på knappt 750.

Benkku jobbar också direkt för att få mer folk ut till skärgården, om än tillfälligt. Tillsammans med Renja driver han konstnärsresidenset AARK i det gamla färjförarhuset vid Korpo färjfäste i Retais. De har köpt upp lägenheterna i höghuset och renoverat dem, och nu hittar konstnärer från alla världens hörn hit, till skärgårdsidyllen.

Bildtext Benkku utanför residenset AARK. Väggmålningen som efterliknar Korpos vapen är målad av Jukka Hakanen. Bild: Fanny Malmberg Korpo, Pargas

– Jag tycker inte om att vara borta från Korpo längre än högst en dag, säger Benkku.

Eftersom han inte reser ut i världen kommer världen till honom. Residenset har haft gäster från Kina och USA och allt däremellan. Men inget ställe har, vad Benkku hört, hittills verkat bättre än Finlands Korpo.

Kanske det ändå bor en konstnär i Benkku?

Att Benkku inte alls är konstnär stämmer ändå inte helt. Benkku är en skicklig tecknare, och har mapp efter mapp av lastbilsteckningar, i blyerts, tusch, bläckpenna.

Tecknandet tog fart då Benkku i tiderna gick med i ett brittiskt nätforum för lastbilschaufförer. Där språkkunskaperna inte räckte till för att förklara något om den finländska lastbilsscenen tog Benkku till pennan och ritade ut vad han menade.

Det blev genast succé!

– Jag använder inte linjal eller gummi, säger Benkku när han visar upp sina minutiöst ritade lastbilar.

Bildtext Några av alla tusentals teckningar som blivit till under åren. Detaljerna är imponerande, om det inte är helt rätt duger det inte, tycker Benkku. Bild: Fanny Malmberg Korpo, Pargas



Nu har Benkku en Facebooksida för sina teckningar, Drawings from past to future by Benkku, med omkring tvåtusen följare. Det är främst lastbilar, ibland ett och annat fartyg. Och alla detaljer måste vara rätt.

– En expert vet nog, konstaterar Benkku.

Benkku ritar då han sitter i färjkön, och i lastbilens hytt har han flera mappar av teckningar. Hemma har han ännu fler.

Bildtext En stor del av den lediga tiden går åt till att teckna. Bild: Fanny Malmberg Korpo, Pargas

En av hans tidiga drömmar var att bli lastbilsdesigner. Han ville söka in till Konstindustriella högskolan (numera Aalto) för att studera industriell formgivning.

Men hans pappa hade andra planer. Han ville att Benkku skulle bli elingenjör, och vägrade understödja några andra studier.

Men det gick helt rätt ändå:

– Det skulle ha varit en annan väg att gå. Det har inte stört mig för då skulle jag inte ha kunnat bo här. Inte skulle vi ha något residens. Inte skulle jag ha träffat min fru på krogen här. Allt skulle vara så annorlunda. Nä, nu gick det riktigt rätt.

Audiodokumentären Mr. Korpo är den sjätte och sista delen i serien Finlandssvenska original.