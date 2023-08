Politiska flyktingen Alexandr Foy: Jag tvingades lämna Ryssland av politiska orsaker och ställdes inför rätta för ett brott jag inte begått

För elva år sedan lämnade Alexandr Foy sitt hemland som politisk flykting. Idag sommarpratar han om att komma till Finland från Putins Ryssland och om hur invasionen av Ukraina förändrade allt.

Sommaren 2012 tvingades Alexandr Foy lämna Ryssland. Sedan dess har han inte varit där.

– En vecka efter att jag lämnade Ryssland var det rättegång. Jag anklagades för ett brott jag inte begått, som begicks av polisen. Jag hade två vittnen på min sida, men när du slåss mot systemet spelar det ingen roll, säger Alexandr.

Han hade redan i unga år engagerat sig inom punk- och rapscenen i Sankt Petersburg. Med åren blev subkulturerna allt mer politiska och regimkritiska. Det gjorde också Alexandr till en måltavla för både nazister och de ryska myndigheterna.

– Myndigheterna upptäckte plötsligt att det rakt framför näsan på dem hade vuxit fram en rörelse med politisk kraft som de inte kontrollerade.

Idag sommarpratar Alexandr Foy om sin uppväxt i Sankt Petersburg, om flykten från Ryssland och hur han byggde upp ett nytt liv på svenska i Finland. Trots det finns Ryssland med honom varje dag.

Musikintresset blev aktivism

Under Alexandrs uppväxt var Sankt Petersburg centrum för den nynazistiska rörelsen i Ryssland. Själv drogs han till subkulturer som nazistgrupperna regelbundet attackerade.

Spelningar han gick på stormades och bekanta musiker och aktivister dödades.

– Idag vet vi att de nazistiska grupperna som motsatte sig oss var kopplade till den kriminella världen. De använde, liksom den ryska säkerhetstjänsten FSB, ryska nationalister som kontraktsmördare.

Som ett svar på våldet började Alexandr och hans vänner organisera sig.

– Där och då var det mest en önskan om att få gå fritt på konserter, att inte behöva vara rädd för att bli attackerad.

Med tiden blev aktivismen ändå mer politisk och regimkritisk.

– Då var det ännu möjligt att ordna demonstrationer. Då var det ingen som trodde att Ryssland efter sex år skulle annektera Krim, eller ytterligare några år senare attackera Ukraina och döda civila där – eller att folk i Ryssland skulle fängslas för inlägg på sociala medier.

Bildtext Som ung var Alexandr Foy aktiv inom punk- och rapscenen i Ryssland, ordnade konserter och spelade själv i band. Bild: Privat, grafik: Yle/Jussi Pernaa Vegas sommarpratare

Kriget förändrade allt

I år har det gått tio år sedan Alexandr Foy kom till Finland.

– Jag vandrade runt i Europa i 10 månader. Men när det var dags att söka politisk asyl visade det sig att jag var tvungen att göra det i Finland eftersom jag hade ett finskt turistvisum och enligt Dublinkonventionen skulle Finland behandla min asylansökan.

Idag hjälper han andra invandrare att integrera sig i det finländska samhället och deltar aktivt i samhällsdebatten. Våren 2022 hade han bestämt sig för att lämna Ryssland bakom sig och gå vidare, men Rysslands invasion av Ukraina förändrade allt.

Idag sommarpratar Alexandr Foy om ångesten och maktlösheten det väckte hos honom men också om hur han valde att engagera sig på nytt. Om hur han åkte till Polen för att hjälpa ukrainska flyktingar – och vill göra allt för att påskynda Putinregimens slut.

Bildtext Alexandr Foy med andra volontärer vid den ukrainska gränsen våren 2022. Bild: Privat, grafik: Yle/Jussi Pernaa Vegas sommarpratare

Vegas sommarpratare sänds 26.6–11.8 vardagar efter kl. 10 och 18. Du kan lyssna när som helst på Arenan, programmet med musik finns tillgängligt i ett år.

Den musikfria versionen finns tillgänglig tills vidare, den kan du ladda ner och lyssna på också utomlands.

Musik

Vlady: Самой большой страной

Tape Five (ft. Henrik Wager): Bad Boy Good Man

Lars Frederiksen and the Bastards: To Have And To Have Not

Keny Arkana: Je me barre

The Bouncing Souls: True Believers

Нумер 482: Добрий ранок Україно!

Noize MC: Всё как у людей

Nas & Damian Marley: Strong Will Continue