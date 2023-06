Saudiarabien köper in sig överallt: Sport, it, sociala medier – och världspolitik

Saudiarabien skor sig på kriget i Ukraina och satsar pengarna på att köpa upp sådant som går hem i väst. Den som sitter vid spakarna är kronprins Mohammed bin Salman.

Nyheterna varvas med varandra. Än är det saudiska investeringsbolaget Public Investment Fund PIF som har köpt upp ett sportlag, ett evenemang eller kanske en hel gren – än har Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman skakat hand med ytterligare ett högdjur i ett glittrande sammanhang.

Förra veckan kom beskedet om att något som betecknats ett ”öppet krig” i golfvärlden var över i och med att golfens PGA-tour går samman med sin tidigare ärkefiende, PIF-ägda LIV-tour.

På fredagen åt Mohammed bin Salman lunch tillsammans med Frankrikes president Emmanuel Macron. Det var förstås inte första gången han välkomnades till Elyséepalatset i Paris – redan förra sommaren var MBS, som han kallas, tillbaka i finrummen efter styckmordet på journalisten Jamal Kashoggi.

Bildtext Frankrikes president med Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman. Bild: EPA-EFE Emmanuel Macron,Muhammad bin Salman,Élyséepalatset

Sport och underhållning

Den saudiska charm- och penningoffensiven har fortsatt sedan dess. Och den lär fortsätta framöver också, för pengarna tar inte slut i första taget.

PIF uppges vara värt kring 650 miljarder dollar i nuläget, men enligt vissa bedömningar kan den saudiska investeringsfonden vara värd 2 000 miljarder och bli störst i världen redan år 2030.

PIF, som liksom mycket i Saudiarabien styrs av MBS, har på senare år investerat i Formel 1, fotboll, boxning och golf.

Men PIF har också satsat på underhållning – i höstas skrev Bloomberg om PIF:s miljardinvestering i e-sport och i februari rapporterades att det saudiska investeringsbolaget hade blivit den största enskilda utomstående ägaren med 8,3 procent av aktierna i det japanska spelbolaget Nintendo.

PIF är också storägare i Uber och har ett betydande aktieinnehav i Amazon, Meta och Googles ägare Alphabet.

Politiska drag

De saudiska investeringarna handlar inte bara om att trygga kungarikets ekonomi efter oljeekonomins tid – även om den biten nog verkar gå smidigt. Enligt Internationella valutafonden IMF var Saudiarabien den stora ekonomi som växte snabbast förra året, med en tillväxt på hela 8,7 procent.

En orsak till att Saudiarabien har så mycket pengar att röra sig med är att det saudiska styret utnyttjar kriget i Ukraina till att göra pengar på västvärldens bekostnad. I Washington Post kan man läsa att saudierna köper in billig olja från Ryssland för eget bruk och i stället säljer sin egen olja till till USA och Europa – medan sanktionerna mot Ryssland bidrar till att hålla oljepriset högt.

Sarah Leah Whitson från Dawn (Democracy for the Arab World Now, organisationen som Jamal Kashoggi grundade innan han mördades) säger till brittiska The Spectator att till exempel investeringen i golftouren är ett politiskt drag.

Whitson talar om ett ”strategiskt och poängterat” investerande i västliga ekonomier.

Bildtext USA:s utrikesminister Antony Blinken besökte Saudiarabien i början av juni i år, strax efter sitt besök i Finland. Bild: APAImages/Shutterstock/All Over Press Muhammad bin Salman,Antony Blinken,USA,USA:s utrikesminister,Saudiarabien,kronprins

Köper inflytande

Men det är inte bara företag och sport Saudiarabien investerar i. Det är också människor.

Washington Post rapporterade i höstas att 15 pensionerade amerikanska generaler och amiraler sedan 2016 har börjat jobba som välbetalda konsulter för Saudiarabiens försvarsministerium. Ministeriet leds av ingen mindre än kronprins Mohammed bin Salman själv.

Enligt tidningen har flera hundra amerikanska militärtjänstemän tagit anställning hos Saudiarabien och dess grannar.

The Spectator konstaterar att det förekommer uppgifter om att även tidigare byråkrater och politiker drygar ut pensionen med saudiska pengar.

– Det förvrider beslutsfattandet bland de folkvalda: De räknar med framtida avkastning. Alla har sett hur mycket Saudiarabien har råd att betala, kommenterar Sarah Leah Whitson från Dawn.

Bildtext USA:s dåvarande president Donald Trump tillsammans med sin svärson Jared Kushner år 2017. Bild: EPA/ETTORE FERRARI Donald Trump,Jared Kushner

En av dem som har fått saudiska pengar är Jared Kushner, svärson till USA:s förra president Donald Trump. Sex månader efter att han lämnade sitt jobb i Vita huset fick han två miljarder dollar av Saudiarabien för sitt nya riskkapitalbolag. Enligt New York Times ifrågasatte anställda på PIF investeringen på grund av företagsledningens oerfarenhet, men vid ett styrelsemöte som leddes av Mohammed bin Salman klubbades investeringen igen ändå.

New York Times konstaterar att en sådan affär enligt etikexperter ”skapar sken av en potentiell ersättning för Kushners agerande i Vita huset eller ett bud på framtida gunst” om Trump lyckas bli återvald som president nästa år.

Bildtext Prins Mohammed bin Salman välkomnade Kinas president Xi Jinping till Riyadh i december 2022. Bild: AOP Xi Jinping,Muhammad bin Salman,Saudiarabien,Riyadh

Globalt toppmöte nästa

Nästa vecka får Mohammed bin Salman igen tillfälle att frottera sig med presidenter, premiärministrar och bankchefer. Det vankas nämligen toppmöte i Paris om en ny global finansieringspakt för att motverka orättvisor och finansiera den gröna övergången.

Bland deltagarna på toppmötet finns, förutom Emmanuel Macron som står värd för mötet, FN:s generalsekreterare António Guterres, EU:s kommissionsordförande Ursula von der Leyen, Europeiska rådets ordförande Charles Michel, Tysklands förbundskansler Olaf Scholz, Kinas premiärminister Li Qiang, Europeiska centralbankens ordförande Christine Lagarde, IMF:s direktör Kristalina Georgieva, Världsbankens ordförande Ajay Banga, OECD:s generalsekreterare Mathias Cormann och Melinda Gates från Bill & Melinda Gates Foundation.

Deltar gör också ett stort antal presidenter från länder som påverkas av klimatförändringen, framför allt i Afrika.

De afrikanska ländernas ledare intresserar MBS speciellt, eftersom han enligt den franska tidningen Le Monde befinner sig i Frankrike för att vinna stöd för Riyadh som värd för Världsutställningen Expo 2030. De andra kandidaterna är Busan i Sydkorea, Rom i Italien och Odessa i Ukraina.

Vision 2030 är projektet att göra Saudiarabien redo för en värld utan oljeekonomi. Mohammed bin Salman vill gärna visa upp sin huvudstad för hela världen och vad kunde passa bättre för det än en världsutställning år 2030? För att få de afrikanska rösterna i det spelet kan det låta sig göras genom att man investerar i Emmanuel Macrons finansieringspakt.

Bildtext När man själv har blivit rumsren igen kan man göra andra samma tjänst. Vid Arabförbundets toppmöte i saudiska Jeddah i maj hälsade prins Mohammed bin Salman Syriens president Bashar al Assad välkommen tillbaka. Bild: CHINE NOUVELLE/SIPA/Shutterstock/All Over Press Muhammad bin Salman,Bashar al-Assad,Syrien,Jeddah,Saudiarabien

Källor: The Spectator, Washington Post, The Guardian, Le Monde, Bloomberg