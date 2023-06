Kalevan Rasti bästa finska lag i Venlakavlen – Marika Teini slog huvudet i ett dike och fick tillsyn i terrängen

1. IFK Göteborg, SWE 3.00.43

2. OK Linné, SWE + 4.45

3. Kalevan Rasti, FIN + 4.53

4. Stora Tuna OK, SWE + 5.48

5. Nydalens SK, NOR + 8.06

6. Tampereen Pyrintö, FIN + 9.27

7. SK Pohjantähti, FIN + 10.14

8. Lahden Suunnistajat-37, FIN + 10.17

9. IGTISA, LTU + 10.33

10. OK Pan Århus, DEN + 11.54