Löneproblemen i Österbottens välfärdsområde är ännu inte helt lösta: ”Varje fel är allvarligt och beklagligt”

Genom att ta emot patienter även kvällstid har Vasa hälsostation lyckats korta i vårdköerna. Under våren och försommaren har omkring 400 patienter fått vård kvällstid.

Österbottens välfärdsområde uppger att det handlar om allt från astma-undersökningar till borttagning av födelsemärken.

Under samma tid har Vasa hälsostation, som nyligen samlats under ett och samma tak i H-huset på sjukhusområdet i Sandviken, lidit av stor läkarbrist. Under våren har 7-8 läkare fattats.

Läkarbristen hör till de värsta i hela välfärdsområdet och har lett till att patienterna i Vasa varit tvungna att vänta på mottagningstider i till och med över tre månader.

Det är hälsostationens egen personal som ställt upp och jobbat längre arbetsdagar för att korta i köerna.