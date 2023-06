Makalösa målexplosionen i EM-kvalet – Daniel Håkans gjorde hattrick på mindre än tio minuter i jättesegern

Allt fungerar för Finland i EM-kvalet. San Marino blev munsbiten som landslaget käkade till måndagsmiddag – och efter bland annat hattrick av Daniel Håkans har Finland skaffat sig ett idealiskt läge.

I ett par dagar hade landslaget pratat om att det krävs tålamod mot ett sanmarinskt igelkottsförsvar i EM-kvalet.

I en kvart testade Finland publikens tålamod. Utsålda Olympiastadion väntade otåligt på det första målet – och då Glen Kamara gled igenom och placerade in 1–0 kunde alla andas ut.

San Marino är ett landslag utan offensiva vapen och det enda bekymret för Finland var att spräcka gästernas nolla. Då det väl var gjort kunde inget stoppa en blåvit fotbollsfest.

Det blev närmast en fråga om vad Finlands segersiffror skulle landa på.

Och det blev en riktig storseger. Målen rann in på löpande band under en makalös period på tio–tolv minuter då Finland gick från 2–0 till 6–0 i andra halvlek.

– Det blev spel mot ett mål. Vi visste att de inte skulle orka hänga med hela matchen och vi kunde dra ifrån då vi fick fräscha ben på planen, säger förbundskapten Markku Kanerva till Yle.

Tabellen Lag Vinst–kryss–förlust Poäng Finland 3–0–1 9 Danmark 2–0–1 6 Kazakstan 2–0–1 6 Slovenien 2–0–1 6 Nordirland 1–0–2 3 San Marino 0–0–4 0

I centrum stod nykomlingen Daniel Håkans. Han skickade in ett hattrick på mindre än tio minuter och landslagets målkung Teemu Pukki fyllde på med sitt första mål i kvalet.

Landslaget genomförde de nittio minuterna proffsigt mot trötta motståndare, vann med 6–0 och kan summera en helt idealisk junisamling. Två raka hemmasegrar inför fullsatta läktare gör att Finland verkligen har bäddat utmärkt inför höstens kvalmatcher.

– Det är svårt att ens hitta ord; fullsatta läktare, seger med 6–0 och hattrick för egen del, myser Vasasonen Håkans.

– Vi är där vi ska vara. Vi har bara spelat fyra av tio matcher och har tuffa prövningar framför oss. Men det har sett riktigt bra ut hittills och det ger tilltro för framtiden, fortsätter förbundskapten Kanerva.

Källman snittar mål i varannan landskamp

Allt annat än full pott i en kvalmatch mot mikronationen San Marino skulle onekligen ha varit ett monumentalt magplask. Ett spelmässigt fullständigt överlägset Finland var ändå aldrig nära att trampa på en mina.

Markku Kanerva gav fem nya spelare chansen från start i en klart mer offensiv uppställning. Hela Olympiastadion förväntade sig att San Marino skulle parkera bussen, Kanerva efterlyste rörlighet och tempo i spelet för att dyrka upp låset.

Då Kamara prickade in 1–0 hade Finland hittat nyckeln. Kamara gick i djupled, Rasmus Schüller spelade fram och mittfältskollegan gjorde sitt andra mål i landslaget.

59 s Drömstart för Finland – här sätter Kamara 1–0 mot San Marino - Spela upp på Arenan

Före paus satte dessutom Benjamin Källman in 2–0 med en nick som dödade all form av spänning.

Därmed fortsätter Källman att leverera i landslaget. Anfallaren har gjort sex mål på tolv landskamper och underströk än en gång sin farlighet i boxen.

1 min Benjamin Källman nickade in Finlands andra mål! - Spela upp på Arenan

Nästa publikfest redan klar

Den andra halvleken blev en målexplosion utan dess like. Finland kan tacka inhopparna för det. Daniel Håkans och Teemu Pukki byttes in efter en timme och höjde stämningen snabbt.

Håkans hamnade i ett sällan skådat målstim då han gjorde tre mål på nio minuter. Först placerade han säkert in sitt allra första mål i landslaget, några minuter senare tryckte han in 4–0 och av bara farten skickade han också in 5–0.

– Det har varit jättelätt att komma in i det här laget. Atmonsfären i truppen är kanon och det gäller bara att göra sin egen grej – och det är det man också uppmanas göra här, fortsätter Håkans.

– Visst är det häftigt med ett hattrick i andra landskampen, det finns inte så mycket mer man kan begära. Det är samtidigt ett tecken på att vi har konkurrens om platserna i laget, till exempel då det kommer till ytterposition, tycker Kanerva.

Pukki rundade av med sitt 38:e landslagsmål och 6–0 är Finlands största seger i en landskamp sedan San Marino var på besök senast 2010.

Kvalspelet fortsätter i september och då väntar bland annat nästa publikfest på Olympiastadion. Med nästan tre månader till hemmamatchen mot Danmark finns det inte speciellt många biljetter kvar till försäljning under ett kval där landslagets popularitet slår i taket.

– Arenan är full i en match mot San Marinom – och det bästa var att vi kunde ge publiken det som de kom hit för, avslutar Kanerva.