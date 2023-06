Klient- och patientdatasystemet Lifecare fick grönt ljus av välfärdsområdesstyrelsen

Styrelsen beslöt också att bygga nya brandstationer i Vasa och att unga också i fortsättningen ska få gratis preventivmedel.

Tietoevry Finland Abs klient- och patientdatasystem Lifecare vann Österbottens välfärdsområdes konkurrensutsättning och på måndagen godkände välfärdsområdesstyrelsen upphandlingen.

Systemet Lifecare används redan på många håll inom den finländska social- och hälsovården och till vissa delar också inom Österbottens välfärdsområde. Tre inhemska systemleverantörer hade lämnat in anbud.

Många av välfärdsområdets anställda har varit med i upphandlingen, i synnerhet har de anställda varit med och specificerat kraven på de system som ska väljas och i jämförelsen av de offererade systemen.

”Den nya systemhelheten kommer att ersätta de sex olika klient- och patientdatasystem som för närvarande används på social-, primär- och specialsjukvårdens enheter i välfärdsområdet. Men det är också viktigt att vi nu får ett tvåspråkigt system där de yrkesutbildade personernas användargränssnitt samt kundernas och patienternas elektroniska servicekanaler fungerar på både svenska och finska” säger IT-direktör Pia Haglund i ett pressmeddelande.

Välfärdsområdets styrelse beslöt också att de under 25-åringar som bor i Österbotten också i fortsättningen ska få preventivmedel gratis. Avgiftsfria preventivmedel erbjuds just via ett projekt som tar slut i slutet av året. Välfärdsområdet räknar att kostnaden för preventivmedel är ungefär 170 000 per år.

Ny brandstation i Vasa

Huvudbrandstationen på Klemetsö i Vasa ska rivas och en nya byggas, det beslöt Österbottens välfärdsområdes styrelse på måndagen. Dessutom ska en filialbrandstation byggas i Liselund.

Den nuvarande huvudbrandstationen har konstaterats vara i dåligt skick, både strukturellt och tekniskt. Delar av personalen har i flera år varit evakuerad från en del av byggnaden på grund av dålig inomhusluft.