Rockmusikern Cim Dahlle: Studiehandledaren sa att jag inte ska satsa på musiken men det sket jag i

Hon har gått från att spela i garageband på Åland till turnéliv i Japan, Ryssland och Nordamerika. I dag sommarpratar Cim Dahlle om att följa sina drömmar i ett litet samhälle – oavsett vad tvivlande röster säger.

Cim Dahlle är van vid att vara en ”udda figur”. Först som rockare på lilla Åland, senare som ålänning i den stora rockvärlden. Men också som ung kvinna i en bransch som fortfarande domineras av män.

– Jag har själv varit med om nedlåtande kommentarer på grund av mitt kön. Ett exempel är när jag var yngre och skulle spela på en lokal rockpub med mitt dåvarande band. Jag var på väg mot scenen med gitarren i ena handen och blev stoppad av en man som måste kläcka ur sig: ”Jaså, det är lilltjejen som ska upp och spela”, berättar Cim.

Då som nu valde hon att strunta i den nedlåtande kommentaren och köra på ännu hårdare. Hon ser ändå händelsen som typisk för vad många kvinnor får utstå i rockbranschen.

– Hade han kallat en 19-årig manlig gitarrist för ”lillkillen” innan giget? Det vet jag inte, men jag är helt säker på att kvinnor får ta del av sådana kommentarer mycket mer än män.

Idag sommarpratar Cim Dahlle om att följa sina drömmar trots tvivlande vuxna, om att växa upp på Åland med rockstjärnedrömmar, om turnélivet och jämställdhet i rockbranschen.

Rockmusikern Cim Dahlle: Friheten gör det värt att jobba med musik, trots att det är mindre stabilt 56:55

Hon berättar också om varför hon vill bo i Sund – ”Ålands kanske mest hatade kommun” – i ett gammalt hus med kakelugn och vedspis

– Jag gillar idén om att kunna klara sig själv rätt länge, även om elen pajar eller något annat liknande sker. Jag antar att det hänger ihop med min syn på punken. För mig är punken mycket mer än bara musik – det är en livsstil på många olika sätt.

Musiken är ingen hobby

Att växa upp på Åland med rockstjärnedrömmar var inte alltid lätt. För Cim Dahlle fanns det ändå aldrig något alternativ.

– Studiehandledaren förklarade flera gånger för mig att jag måste ha en annan plan än musiken. Hon menade att de flesta som jobbar med sin hobby ändå tröttnar på den. Det snacket lyssnade jag inte på alls, för det var ju ingen hobby – det var hela mitt liv.

Bildtext Cim på scen med bandet The Headlines, någonstans i Tyskland. Ett tyskt fan tatuerade senare in bilden på hela överarmen. Bild: Privat, grafik: Yle/Jussi Pernaa Vegas sommarpratare

Från skolgigs till festivalscener

Cim erkänner att hon ibland har funderat över sitt eget karriärval.

– Speciellt när jag ser alla jämnåriga med stadiga anställningar och god lön i fickan. Konst och musik är sällan det man tjänar mest på. Men det ger så mycket mer än pengar. Det ger en frihet som inte går att förklara om man själv inte håller på med det.

Med facit på hand ångrar hon ingenting. Musiken har tagit henne från ”pinsamma skolgig” och ”ölkladdiga punkhak” till stora festivalscener och turnéer.

– Det viktigaste är att börja – och sen försöka skita i alla tvivlande röster, andras och kanske din egen. Även om det tar tid blir man oftast förvånad över vart det bär, ibland till något ställe som man inte hade tänkt på alls.

Idag sommarpratar Cim Dahlle bland annat om det ofta oglamorösa men händelserika turnélivet. Om gången hon matade Sex Pistols basist med soppslev – och hur det kom sig att hon sov en natt med minigrisen Alf, mitt ute i de ryska skogarna.

Bildtext Cim tillsammans med Glen Matlock, känd från Sex Pistols, vid en buffé någonstans på vägarna. Bild: Privat, grafik: Yle/Jussi Pernaa Vegas sommarpratare

Vegas sommarpratare sänds 26.6–11.8 vardagar efter kl. 10 och 18. Du kan lyssna när som helst på Arenan, programmet med musik finns tillgängligt i ett år.

Den musikfria versionen finns tillgänglig tills vidare, den kan du ladda ner och lyssna på också utomlands.

Musik

KISS: C’mon and love me

The Byrds: Wasn’t Born To Follow

David Bowie: Star

Dune Rats: Crazy

Ärkepucko: Förklara

Larkin Poe: Southern Comfort

The Runaways: Neon Angels On The Road To Ruin

Nikki Lane: Born Tough

Cim Dahlle & The Damage Done: Peanut Monkey