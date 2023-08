Klimataktivisten Anders Brandt: Över 800 växt- och djurarter i Finland är utrotningshotade – klimatkrisen berör inte bara regnskogen

Klimataktivisten Anders Brandt landsförvisades från Sverige ifjol då han skulle delta i en demonstration. Nu sommarpratar han om den globala uppvärmningen, som i högsta grad redan nu också påverkar Finland.

När haven surnar och värms upp dör korallreven och genom det utrotas otaliga djur- och växtarter. Det samma sker när regnskog fälls. Men det här är inte ett problem som bara drabbar länder långt borta.

– Också i Finland har vi just nu många utrotningshotade djur- och växtarter på grund av för stor skogsavverkning. 814 växt- och djurarter hotas försvinna för alltid, säger Anders Brandt.

Bland de starkt hotade arterna finns flera småfåglar, som förr var vanliga och som alltid varit en självklar del av den finländska naturen.

– Jag är 25 år och redan under min livstid har jag konstaterat att gråsparven blivit ovanlig. Förr såg man den ofta sitta i stora flockar i till exempel häckar. Också talltitan var väldigt vanlig i min barndom. Nu är både gråsparven och talltitan hotade i Finland.

Finländarnas starka band till naturen lyfts ofta upp som en viktig orsak då vi funderar på hur just vi kan utses till världens lyckligaste folk, år efter år.

– Vad säger det om oss finländare? Att vi som ser våra skogar och sjöar som en stolthet, låter växt- och djurarter dö ut?

I dag sommarpratar Anders Brandt om katastrofen som väntar om den globala uppvärmningen inte stoppas. Han har lagt sitt jobb som cancerforskare på paus, för att på heltid göra allt han kan för att rädda vår planet.

Klimataktivisten Anders Brandt: Naturkatastrofer och översvämningar blir allt vanligare - men jag vill också komma med hopp 56:55

Insekter har viktigare uppgifter än att jäklas med bilister

Biodiversitetskrisen, alltså att växt- och djurarter dör ut, går hand i hand med klimatkrisen.

– Det är bland annat klimatkrisen som gör att växt- och djurarter utrotas. Det försvagar naturens förmåga att binda koldioxid, vilket i sin tur påskyndar klimatkrisen, förklarar Anders.

I Finland är det framförallt insekter och småfåglar som är hotade.

– Själv har jag ingen bil, men vänner som har bilar säger att de förr ofta fick tvätta bort insekter från den vita registerplåten, som ofta blev helt svartprickig av insekter. Det är allt mera sällsynt i dag.

Det kan för all del vara skönt och praktiskt för bilisterna.

– Men insekterna finns ju inte till för att jäklas med bilister, utan för att pollinera växter och för att småfåglarna ska få mat. Utan insekter och växter till mat, blir fåglarna färre och färre. Också vårt jordbruk är beroende av pollinatörerna, utan insekter får vi inte jordgubbar eller bönor.

Bildtext Anders sätter så gott som hela sin tid på frivilligt miljöarbete, främst genom Elokapina. Bild: Privat, grafik: Yle/Jussi Pernaa Vegas sommarpratare,Anders Brandt

Länge sen det sågs huggormar vid villan

De flesta finländare som följer med naturen har egna observationer av olika arter som blir allt mera sällsynta.

– När jag talade i telefon med min mamma hemma i Kokkola häromdagen sa hon att hon inte sett en huggorm på flera år. Tidigare såg man dem flera gånger per sommar vid vår villa. Och igen en gång – någon kan säkert tycka att det känns bra. Men ormarna finns ju inte till för att skrämma människor, säger Anders.

Många andra arter har också blivit allt mer sällsynta vid familjen Brandts sommarstuga.

– Fjärilarna har nästan helt försvunnit. Och mamma sa också att den vackra grönfinken sällan syns till. Detsamma gäller sidensvansarna som förr kom i stora flockar och åt rönnbär på sensommaren. Också de är nu borta.

Skogsavverkningen har gjort mer än 800 arter utrotningshotade

Orsaken till att över 800 arter nu är utrotningshotade i Finland är den stora avverkningen av skog.

– Den finländska skogsindustrin sägs vara den mest hållbara i hela världen. Åtminstone påstår de stora företagen själva att de är det. Men forskarna håller inte med. Enligt dem är överavverkning och kalhyggen orsaken till att växt- och djurarter dör, säger han.

Ironiskt nog kommer det i slutändan att drabba skogsindustrin.

– En skog med låg biodiversitet är mindre motståndskraftig och sämre på att upprätthålla tillväxt. Det här betyder att det i slutändan finns mindre skog för skogsindustrin. Hållbarhet är alltså inte ett hinder – utan en förutsättning, säger Anders Brandt.

I sitt sommarprat varnar han för konsekvenserna av den globala uppvärmningen – men kommer också med hopp. Han tar lyssnarna med på demonstrationer och aktioner, bland annat vid Aalistunturi i Lappland.

Bildtext I vintras demonstrerade Anders i sex veckor mot avverkningen av skog vid Aalistunturi i Lappland. Nu hotas han och hans vänner av böter på 60 000 euro. Bild: Privat, grafik: Yle/Jussi Pernaa Vegas sommarpratare,Anders Brandt

Vegas sommarpratare sänds 26.6–11.8 vardagar efter kl. 10 och 18. Du kan lyssna när som helst på Arenan, programmet med musik finns tillgängligt i ett år.

Den musikfria versionen finns tillgänglig tills vidare, den kan du ladda ner och lyssna på också utomlands.

Musik

Iiris Viljanen: Nytt kapitel

Rise Against: The Eco-Terrorist In Me

Vimma: Tornadon silmässä

Antti Autio: Lisää ääntä

Orkan: Moder Natur

Laleh: En stund på jorden

Pennywise: Fuck Authority

Vimma: Sateenkaari ja ilmapallo