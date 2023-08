Politikern Anna Caldén: Oftast menar folk inte något illa när de säger ”Oj, så du är glad fast du sitter i rullstol!”

Som funktionsvarierad stöter Anna Caldén dagligen på klumpiga kommentarer och orättvisor, men hon väljer sitt fokus. Hon sommarpratar om att leva med diagnosen diastrofisk dysplasi – och samtidigt ha stora drömmar.

Hon brukar beskriva sig själv som en obotlig optimist. Nykarlebypolitikern Anna Caldén har alltid varit en levnadsglad person och ofta fått höra det av andra.

– Jag är annorlunda på många sätt. Ovanligt glad. Och ovanlig på grund av min diagnos.

Caldén är kortvuxen med diagnosen diastrofisk dysplasi som hör till det finländska sjukdomsarvet. Diagnosen förekommer mer i Finland än i andra länder. I Finland finns omkring 200 personer med samma diagnos.

– Men jag tänker sällan på det. Det är egentligen mest när det kommer hinder på vägen, som trappor och fordon eller när jag fastnar i byråkratiska system, som jag tänker på att jag är annorlunda.



– Jag har utvecklat ett sällsynt gott tålamod. Jag tänker att det säkert är i världsklass. Det blir mycket väntande på allt möjligt. Ofta på frågan om min eldrivna rullstol ryms med eller inte. I bilar, flyg, i tåg.

Anna Caldén sommarpratar om hur hon väljer sina strider för att inte fastna i orättvisorna.

Under hela sitt liv har Caldén fått höra att hon är så glad eller att hon är så duktig.

– Oftast menar folk inte något illa när de kommenterar att ”jag är så glad fast jag sitter i rullstol”.

– Men ibland känner jag mig snarare som en liten flicka som får beröm istället för som en vuxen kompetent kvinna med ambitiösa mål i livet.

När Anna Caldén var sju år fick hon sin första rullstol

”Nog är det bra att du kommit dig ut idag!” är en kommentar hon ibland får på baren av människor som är lite överförfriskade.

– Oftast låter jag kommentarerna passera, men om jag har en sämre dag har jag lust att svara ”Javisst är det härligt att vara ute igen – jag har inte varit utanför dörren på fem år!”

Ändå vill Anna uppmuntra till samtal.

– Men säg hellre någonting än ingenting, våga säga fast det är fel!

Dålig representation i beslutsfattandet

Caldén vill bestämt hävda att det faktum att hon sitter i rullstol och har en funktionsvariation inte är en sorg.

– Det är snarare en egenskap som är jag. Det stoppar mig inte. Jag har drömmar och ambitioner, precis som vem som helst.

Bland annat drömmen om att en gång bli riksdagsledamot lever starkt vidare.

– På 30 år har ingen person med funktionsvariation blivit vald till riksdagen. Det är en skam för Finland och det måste vi ändra på.

Anna Caldén är socialdemokratisk lokalpolitiker i Nykarleby.

– Finland är en föregångare i många frågor som berör personer med funktionsvariation. Men det finns frågor som ännu är tabubelagda. Jag vill att vi ändrar på det.

Personer med funktionsvariation kan inte klumpas ihop

Caldén önskar att alla ska inse att personer med funktionsvariation sinsemellan kan vara lika olika som alla andra.

– Vi kan inte klumpas ihop till en homogen grupp, utan har alla olika behov, drömmar och mål i livet. Ibland får jag känslan av att vi ännu tänker att personer med funktionsvariation mest sitter hemma och knypplar.

Därmed inte sagt att det är något fel med att knyppla.

– Länge har det funnits stereotypa uppfattningar om kvinnor och män med funktionsvariation som könlösa och asexuella.

I sitt sommarprat berättar Anna Caldén också om hur man förhåller sig till sin integritet och sitt personliga utrymme när man ständigt är beroende av utomstående hjälp.

