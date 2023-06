“Jag stortrivs med att det inte finns människor i närheten” – här är era erfarenheter av att ha flyttat till landet under pandemin

Ingen trängsel eller trafikstockningar, inga grannar som stör och egen gård med oändliga möjligheter. Bland annat det här är era erfarenheter av att ha flyttat ut till landsbygden eller bort från storstaden under coronapandemin.

Coronan ledde till ett lyft för landsbygden. Det säger de experter vi har talat med. Därför frågade vi om era erfarenheter av att flytta och fick ungefär 30 svar. Här kommer några av dem.

”Coronan gav mig möjlighet att jobba hemifrån”

Signatur 30-åring skriver in till oss om distansarbetet nya möjligheter:

”Pandemin möjliggjorde distansarbete i större utsträckning på min arbetsplats. Då fanns det inget som hindrade mig från att flytta tillbaka till byn där jag växte upp. Jag är jättenöjd över mitt val av att flytta. Trivs jättebra med eget hus och gård och naturen runtomkring. Livet känns mycket friare på landet, man är inte instängd i en lägenhet utan har utrymme att röra sig och kan gå ut och ta frisk luft bara genom att öppna dörren.”

Signatur Nu med skyddsnät har inte flyttat helt till landsbygden, men flyttade från en medelstor stad till en småstad. Även här var distansarbete en av faktorerna.

”Vi flyttade för att corona gav mig möjlighet att jobba hemifrån. Det är inte så lätt att hitta motsvarande jobb i en småstad. Som ensamstående är livet nu mycket lättare. Familjen finns nära och kan ställa upp som barnvakt, barnen kan själva ta sig till skolan och till sina fritidsintressen. Flytten har nog för oss varit nästan enbart positiv.”

Signatur Göran berättar att han under pandemin flyttat ut i skärgården och numera jobbar därifrån.

En del impulsköp verkar det också ha hänt under pandemin. Det intygar nämligen signaturen Impusköpte hus.

”Pandemin fick oss att köpa hus på landet, en timmes bilväg från Åbo. Det har vi inte ångrat. Min man har bott halva veckan i stan, medan jag jobbat distans. Vi behöll stadslägenheten och tänker ha kvar den också i framtiden. Men vi rotar oss allt mer i huset så nu har vi sålt vårt fritidshus i Österbotten.”

”Covid gjorde det tydligt att jag behöver träd och trädgård”

Flera andra av er beskriver också kärleken till en större gård och möjlighet att påta i en trädgård som gjorde att ni flyttade under pandemin. Så här skriver till exempel signaturen Förvandling till trädgårdsmänniska.

”Vi bodde på hyra, men sökte lägenhet i Åbo under en tid, för vi ville bo tvåspråkigt. Ibland roade vi oss med att titta på lägenheter i Salo, där sambons föräldrar bodde. Men vi var ändå osäkra på vad vi ville ha. Covid gjorde det ändå tydligt att jag behöver träd och trädgård, och så blev det ett hus på landet en bit utanför Salo centrum. utan covid tror jag inte att jag skulle gett Salo en chans, å jag har aldrig mått bättre! Dagliga turer i trädgården påverkar min själ och kropp på ett sätt stadsliv aldrig erbjudit mig. Saknar jag regelbunden lokaltrafik, gångavstånd och stort utbud av butiker och parker? Absolut, ibland. Men livet är mycket bättre nu.”

Signatur Talltrasten närmar sig pensionärslivet och berättar att saknaden till naturen ledde till en flytt till lappvik. Nu njuter hon av vackra landskap utan trafikmassorna i huvudstadsregionen.

”Närmaste granne är en kilometer bort så inte mycket trafik här”

Även känslan av oändliga möjligheter på egen gård gjorde flytten lätt, berättar signaturen Es.

”Jag växte upp på landet. Under studietiden gick jag i yrkesskola i Jakobstad. Där bodde jag i tre år. Det var väldigt tråkigt på fritiden. Sommaren 2020 köpte jag mitt före detta bondhem. Det finns hur mycket utrymme och jobb som helst att göra bara man vill. Närmaste granne är en kilometer bort så det är inte mycket trafik här, förutom när bönderna lägger igång. Jag stortrivs i lugnet och med att det inte finns några människor i närheten. Det blev en bra bit från jobbet, men det kan jag ta, så länge jag får bo som jag vill.”

Ni var också en del som skrev in att ni redan bor på landet och trivs med det och även en som skrev in att du flyttade in till staden eftersom stadslivet blivit lugnare efter pandemin.

Signaturen Letar hus på landet har märkt av hur heta kranskommunerna blivit, och det har lett till att det ännu inte blivit någon flytt.

”Vi har ännu inte flyttat, men hybridarbetsmodellen som kom genom coronan har fått oss att på allvar börja leta hus cirka 40 minuter från huvudstadsregionen. Det har tidigare inte varit ett alternativ i praktiken. Problemet är att bostadsmarknaden blev ganska het på orten under och efter coronan och flera hus såldes bort, så just nu kommer ganska få hus till salu där.”