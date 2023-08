Sanningen om bajskorven i baren på Pub Ettan: Ålands rock- och metallscen i nya poddavsnitt

Grönroos garage går i två poddavsnitt igenom musiklivet på Åland. Del ett synar metallscenen och del två rock- och punkscenen. Medverkande är artister från bland annat Lamori, Tinner, Mordhundarna, Bröilers öf Death och Torp.

Strax efter att Lasse Grönroos i början av sommaren besökte Åland för att snacka om den lokala musikscenen med en bunt musiker på Pub Ettan i Mariehamn meddelade krögaren Grulle Eklund att puben går i konkurs.

Det betyder ett ställe mindre för liveband att spela på och speciellt de utländska gästerna kommer att bli färre på grund av Ettans konkurs.

Bildtext Lasse och Grulle i Mariehamn. Bild: Lasse Grönroos Åland,Mariehamn

Grulle är en lokal kändis. Den fryntlige punktrummisen som saknar ett par framtänder har ett soligt humör och ett osinligt lager av fräcka historier. Han har också varit med länge i musiksvängen, bland annat som bandbokare på Pub Bastun, Dino's och Pub Ettan.

I panelen på musikhaket Pub Ettan samlades några åländska musiker i början av sommaren för att snacka om den Åländsk rock och metall. Resultatet hör du i Grönroos garage på Yle Arenan.

Bildtext Från vänster: Grulle Eklund, Janne Smeds, Cim Dahlle, Totte Stjärnfelt och Matias Juselius på Pub Ettan innan den gick i konkurs. Bild: Lasse Grönroos Åland,pub

Här träffar vi Grulle Eklund (Tinner, pubägare och bandbokare på Ettan, Dinos, Pub Bastun etc.), Matias Juselius (Lamori), Cim Dahlblom (Cim Dahlle & the Damage Done, Mordhundarna N.A.B.), Janne Smeds (Torp, Bröilers öf death) och Torgny “Totte” Stjärnfelt (Bröilers öf death med flera).

Ålänningarna går igång på speciellt två diskussionsämnen: den mytiska bajskorven på Pub Ettan och den okända personen i corpsepaint i Mariehamn. En ytterst ovanlig syn i staden.

I podden Grönroos garage dryftas både kakkakorven vid bardisken samt black metal-fanset i detalj.

— Jag vet ju den riktiga historien och den innefattar inte ett biljardbord. Men att någon har bajsat på det här biljardbordet är nästan för givet. För att det var i skymundan utan insyn. Man kan säga att det är två historier som har vuxit ihop till en. En person är inne på toaletten, tittar ner, har gjort en magnifik bajskorv. Tar upp den i ett papper, går ut till bardisken, visar den till sin polare “Kolla den här”, varpå bartenden då säger. “Gör du det där en gång till så åker du ut”, berättar Grulle.

Ålandsspecial del 1:

Ålandsspecial del 1: En gång sågs en person i corpsepaint i Mariehamn - fokus på den åländska metallscenen 56:56

Ålandsspecial del 2:

Ålandsspecial del 2: Bajskorven i baren och skrattade man med eller åt Pop-Sixten? - “Han var en jättetrevlig person” 56:46 Grönroos garage Ålandsspecial Del 2: Rock och punk

Och det är inte bara lokala nybörjartrubadurer och gamla gubbar som spelar Deep Purple-covers som uppträder på Åland. Grulle har varit med om att boka riktigt stora namn och massor av kultband också till fredens öar.

Allt från Bob Hund och José Gonzales till Wayne Kramer och Entombed har spelat där.

Men är det inte logistiskt knepigt för banden att komma till Åland?

— Från svenska sidan är det ju relativt enkelt. Från finska sidan är det klurigare. Jag började boka band på Bastun ideellt. Första giget vi gjorde var The Peepshows, andra var Entombed på Chief Rebel Angel-turnén, minns Grulle.

Bildtext Grulles krog Pub Ettan slog igen dörrarna den 15 juni 2023. Bild: Lasse Grönroos Åland

En riktigt unik spelning var den svenska Action rockens storheter The Hellacopters som år 2005 spelade tre kvällar i rad på Pub Bastun. Det kom publik in genom fönster och dörrar kan man säga och stället var så packat att Bastun knakade i fogarna.

— De skulle börja Rock & Roll is Dead-turnén och de var här lite inför turnén. Riktiga gigs men ändå testa lite. Men managementet var med på allt. Ska något sådant gå på ett ideellt ställe så måste det vara unikt, berättar Grulle.

Bildtext När Cim Dahlle upptäckte Kiss och Mötley Crüe visste hon vad hon vill göra med sitt liv. Bild: Cim Dahlle / Privat Åland

Cim Dahlle var förresten den allra första gästen i Grönroos garage och förra hösten gjorde hon en litet längre turné i Kanada. Förutom alla de otaliga rock- och punkbanden hon medverkat i driver hon också själv en liten krog i Saltvik som också har livemusik vid behov.

Minnet av den unika artisten Pop Sixten och hans roll som äkta outsidermusiker får alla att le. Även om hans musikaliska uttryckssätt var oortodoxt så har alla bara gott att säga om mannen som sjöng klassikern Don´t stop the music.