Ofarliga alger får Kokon siminrättning att lukta illa – om det kliar efter doppet kan sugmaskar vara orsaken

Har du simmat i Kokongropen i Borgå och undrat varför det luktar illa?

Miljöhälsovårdens chef Tiina Tiainen vet varför.

– Tidigare år har det hittats grönalger och kiselalger i vattnet och de ger i från sig en fiskliknande lukt. Om det luktar så, så är de förmodligen orsaken, berättar Tiainen.

Vanligtvis har lukten dykt upp mot slutet av sommaren. Att det varit varmt en längre tid har förmodligen fått algerna att föröka sig tidigare, tror hon.

Förutom att lukta illa kan algerna också göra vattnet gröngrumligt, men de är inte giftiga eller på annat sätt farliga. Det man ska akta sig för är cyanobakterier, så kallade blågröna alger.

– Men det har sällan hittats blågröna alger i Kokon badinrättning. De ser annorlunda ut och luktar mer mögelaktigt, säger Tiainen.

Lukten brukar mattas av efter en tid men kommer förmodligen att hänga kvar till slutet av sommaren.

Kliar det?

Då och då har Tiainen hört om personer som fått utslag som kan vara simmarklåda eller badarklåda. Vissa kan få allvarligare symtom men för det mesta är simmarklådan ofarlig och går om av sig självt inom några dagar, även om det kan kännas äckligt att tänka på vad den orsakas av.

Bovarna är små parasitiska sugmaskar, larver ur släktet Trichobilharzia, som egentligen är ute efter sjöfåglar. De kan gräva in sig några millimeter under huden men dör sedan. Ställena där de borrat sig in ser ofta ut som myggbett och det är de döda maskarna som kliar.

– De kan finnas i strandvatten bland vattenväxter där fåglar trivs, säger Tiainen.

Hon tipsar om att torka sig ordentligt med en grov handduk efter att man simmat, så faller eventuella fripassagerare av.