Många hade åsikter om hur torget i Pargas ska utvecklas: ”Om man skulle sätta upp en skylt vid Skärgårdsvägen kanske fler skulle hitta hit”

Färsk fisk, mera grönsaker och kafé önskades då invånarna fick komma med önskemål om torget i Pargas. Däremot fanns det olika åsikter om var torget ska finnas.

I samband med kvällstorget på onsdagen inför midsommar ordnade Pargas stad en möjlighet för invånarna att säga vad de har för önskemål gällande torget i Pargas och vad som ska komma dit nu då den gamla taxistationen har rivits.

Kerstin Jansson är fritidsboende i Pargas och brukar besöka torget ungefär en gång i veckan.

– Det känns som att det är lite långt från centrum, men om man skulle sätta upp en skylt vid Skärgårdsvägen kanske fler skulle hitta hit. Jag tycker att närproducerad mat är viktig, så jag skulle gärna se frukt och grönsaker här och ett kafé och inte bara glass, säger Jansson.

Bildtext Kerstin Jansson tror att bättre marknadsföring vid Skärgårdsvägen kan få fler att hitta till torget i Pargas. Bild: Carmela Johansson / Yle Pargas

”Jag skulle gärna se ett Konstens hus”

Pargasbon Lena Nordström, som också är ordförande för Pargas konstklubb Pictura, besöker numera sällan torget i Pargas.

– På 90-talet besökte vi ofta torget, vi sålde ibland bär på torget och så köpte vi ofta fisk av Brännskärs-Uffe. Men nu har vi inte varit här på länge, säger Nordström.

Nordström tycker att torgets nuvarande plats är otillgänglig och har dåligt med parkeringar. Hon skulle gärna se att torget flyttar till parkeringen på andra sidan vägen.

– Där är en bättre plats för ett torg och det är närmare i anslutning till gågatan. På den här platsen skulle jag gärna se ett Konstens hus, där man kunde ha konstutställningar och andra kulturevenemang, säger Nordström.

Bildtext Pargasbon Lena Nordström var en flitig torgbesökare förr i tiden. Bild: Carmela Johansson / Yle Pargas

”Vi ligger lite efter i Pargas”

Bland torgbesökarna finns även lokalpolitikern Bambu Eriksson, som är ute efter ben till sina hundar. Han tycker att torget ska fortsätta vara kvar på samma plats som förut.

– Här är kanske lite för lite försäljare. Jag kommer från Korpo i dag och där var ganska livligt på torget och detsamma i Nagu, så vi ligger lite efter i Pargas, säger Eriksson.

Pro Kyrksundet har redan ritningar på en ny byggnad

Det finns också många föreningar som har tankar och idéer på vad som ska hända med torget. Föreningen Pro Kyrksundet har redan långtgående planer på en ny byggnad vid torget. I slutet av februari lämnade Pro Kyrksundet in arkitektritningar till staden, berättar föreningens ordförande Folke Pahlman.

– På torgföreningens begäran har vi planerat huset så att torgförsäljarna kan sälja från bilarna under tak. Men eftersom det är en fin plats vill vi att byggnaden också kan användas till annat. Vi har bland annat ritat in en restaurang som kan ha verksamhet året runt och en scen och en läktare, så att vem som helst kan ordna evenemang här, säger Pahlman.

Bildtext Folke Pahlman och föreningen Pro Kyrksundet vill gärna se snabba resultat. Därför lämnade föreningen in ett förslag på en ny byggnad vid taxistationen. Bild: Carmela Johansson / Yle Pargas,torg

”Det blir bättre hela tiden”

Torgförsäljaren Markus Karlsson, som även är ordförande för Pargas torghandlare, skulle gärna se att torget finns kvar där det är nu.

– Jag tycker att torget fungerar bra här och vi har ett bra gäng av försäljare, så det blir bättre hela tiden. Får vi ett tak på den här delen av torget, slät asfalt och elstolpar som fungerar, så är vi glada. Det var fina idéer som Pro Kyrksundet har tagit fram, det var ganska intressanta lösningar, säger Karlsson.

Karlsson konstaterar att det har blivit en livsstil att sälja på torget och det är också ett bra sätt för honom som mindre producent att sälja sina produkter.

– Kundunderlaget var lite mindre i början, men det stiger hela tiden. Då vi står här hela tiden så hittar kunderna tillbaka, tror jag. Den sociala samvaron är också viktig, säger Karlsson.

Bildtext Markus Karlsson tror att en ny byggnad vid den gamla taxistationen skulle ha många positiva effekter för torghandeln. Bild: Carmela Johansson / Yle Pargas,Torgförsäljning av jordbruksprodukter

”Jag tycker att det är viktigt att vi är på plats”

Maria Leppäkari, livskraftschef vid Pargas stad, är glad över att flera Pargasbor kommit fram och talat med stadens personal om vad de har för önskemål om torget i Pargas.

– Jag tycker att det är viktigt att vi är på plats och talar med de som besöker torget och de som kanske inte följer med sociala medier så mycket. Vi har fått in många idéer och vi kommer också att samla in idéer via sociala medier och på webben, säger Leppäkari.

Staden har även talat med torgföretagarna, taxichaufförerna och flera lokala föreningar. Alla idéer kommer att sammanställas till en rapport.

– I höst ska vi sedan sätta oss ner och diskutera vad vi tycker om de förslag som kommit in och utifrån det jobba med att förverkliga det i praktiken, säger Leppäkari.