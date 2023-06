Det förflutna och nutiden möts runt omkring Åbo – stadsfotografier av 1800-talsfotografen Johan Jakob Reinberg ställs ut i staden

Det är väldigt torrt i terrängen just nu och Egentliga Finlands räddningsverk uppmanar människor att vara extra försiktiga på grund av det här.

Att göra upp öppen eld under rådande skogsbrandvarning är strängt förbjudet.

För midsommarbrasor gäller samma regler som för all öppen eld.

Lägereld, brasa eller annan öppen eld får inte göras upp om terrängen är torr eller om vädret är blåsigt.

Med öppen eld avses all sådan eld som kan spridas via marken eller via gnistor. När det är förbjudet att tända öppen eld får man inte heller använda engångsgrillar.