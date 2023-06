Det regnar kraftigare på sommaren än på hösten – se vilka månader som får mest sommarregn

Den månad som är semesterfirarnas favorit kan bjuda på mer regn än den dystraste hösten. April är däremot en underskattad semestermånad, enligt meteorologen.

Juli uppfattas som en stekhet sommarmånad och många finländare vill helst ta ut sin semester i juli. Väderstatistiken avslöjar ändå en överraskning.

När det gäller regnmängder är juli årets regnigaste månad. Det här ser man i meteorologiska institutets medeltal från 30 års tid. Det regnar alltså betydligt mer i juli än till exempel i november.

– Sommarregnen är kraftigare, men på vintern har vi tyngre lågtryck och regnområden som sträcker sig över stora områden, säger Yles meteorolog Matti Huutonen.

Även i augusti regnar det rejält. Enligt långtidsmedeltalet har juli och augusti också många regndagar: 11–18 i juli och 10–20 i augusti.

– 30 års statistik visar att de största regnmängderna kommer i juli-augusti. När vegetationsperioden har nått långt och vattendragen är isfria värms de upp och bidrar med fuktighet till atmosfären. Då kan regnet bli rikligare, säger Huutonen.

Sommarmånadernas regndagar Maj: 8–16 regndagar Juni: 8–17 regndagar Juli: 11–18 regndagar Augusti: 10–20 regndagar Varje dygn när det regnat räknas som en regndag. Uppskattningen baserar sig på ett medeltal från åren 1990–2020. Det förekommer stora skillnader mellan olika områden. Källa: Meteorologiska institutet

I juni och i synnerhet i april regnar det märkbart mindre än i juli-augusti. Enligt Huutonen är april onekligen underskattad som semestermånad.

– April är inte alls någon dålig semestermånad. Våren kommer igång och ljuset tilltar, säger Huutonen.

Huutonen bedömer att de flesta inte vill ta ut semester i början av sommaren utan hellre väntar på att vädret med större säkerhet ska vara varmt och soligt. I maj kan det komma snöblandat regn. I år har det till exempel snöat ända ner i mellersta Finland i maj.

Enligt Jaakko Savela, meteorolog vid Meteorologiska institutet, är det sist och slutligen svårt att slutgiltigt och med säkerhet slå fast när det är bäst att ta ut sin semester – åtminstone sett till väderleken.

Även om den historiska statistiken visar att det oftast är varmt i juli kan en exceptionell kallfront dra in över landet just den månaden under ett enskilt år.

Det här är en översättning av Karla Kempas och Jimi Holmbergs artikel ”Selvitimme Suomen kesän sateisimmat jaksot – meteorologin mielestä yksi lomakuukausi on täysin aliarvostettu”. Översättningen är gjord av Erika Rönngård.