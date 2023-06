Erik Haula har förlängt sitt NHL-kontrakt – fortsätter i New Jersey Devils i tre år till

Finländarna stod för en stark inledning av den andra dagen i Kenyas VM-rally.

Tre av dagens totalt sex stycken etapper har körts i VM-rallyt.

Esapekka Lappi startade dagen som fyra men när Elfyn Evans fick problem med bilen kunde Lappi ta sig förbi och upp på tredje plats.

VM-ledaren Kalle Rovanperä tappade terräng under dagens två inledande sträckor. Men under den tredje knappade han in de sekunder han tidigare förlorat.

Sébastien Ogier leder tävlingen och har en lucka på 22,1 sekunder ner till Rovanperä.

Kenyas VM-rally

1. Sébastien Ogier 1.58,39

2. Kalle Rovanperä +22,1

3. Esapekka Lappi +1.18,7

4. Elfyn Evans +2.08,1