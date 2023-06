Europa värms upp dubbelt så snabbt och extremvärme är det nya normala – så klarar du hettan bäst

Världshälsoorganisationen WHO har reagerat på en ny rapport om ett allt hetare klimat i Europa. I fjol somras dog 20 000 européer till följd av den svåra hettan.

Sedan 1980-talet har Europa värmts upp dubbelt så snabbt jämfört med det globala medeltalet, enligt en ny rapport från EU och Meteorologiska världsorganisationen.

Europa är den världsdel som värms upp snabbast och extrem hetta under sommarmånaderna är inte längre undantaget, utan börjar bli regeln.

”Vår nuvarande uppfattning om klimatsystemet och om hur det utvecklas visar oss att den här typen av händelser är del av ett möster som kommer att göra extrema värmepåfrestningar vanligare och mer intensiva inom hela regionen”, säger doktor Carlo Buontempo som är chef för EU:s jordobservationsprogram Copernicus.

Håll koll på familj, vänner och bekanta

Världshälsoorganisationen WHO har reagerat på rapporten och konstaterar att extremhettan ledde till 20 000 dödsfall i Europa i fjol somras.

WHO tipsar om hur man kan hjälpa andra som lider av hettan, bland annat genom att hålla kontakten med familjemedlemmar, vänner och släktingar som tillbringar mycket tid ensamma.

Äldre och sjuka som bor ensamma behöver få besök minst en gång om dagen. WHO rekommenderar också att man går en första hjälpen-kurs för att lära sig ta hand om nödsituationer, oavsett om de beror på värmen eller på andra orsaker.

WHO:s tips för sommarhettan Drick vatten regelbundet.

Undvik alkohol och allt för mycket koffein och socker.

Ät små måltider och ät oftare.

Klä dig i lätta och löst sittande kläder.

Använd solglasögon och hatt eller keps.

Duscha eller bada svalt.

Under en värmebölja rekommenderar WHO att man ska hålla sig borta från den värsta hettan genom att stanna i skuggan, undvika att gå ut under dagens varmaste timmar och i mån av möjlighet undvika ansträngande fysisk aktivitet.

WHO påminner också om att man inte ska lämna barn eller djur i parkerade fordon.

WHO rekommenderar att man ska söka hjälp om hettan gör en yr, svag, om man blir ångestfylld eller har intensiv törst eller huvudvärk.

Då bör man flytta sig till en svalare plats så snart som möjligt och dricka vatten. Mediciner bör förvaras i temperaturer under 25 grader – eller i kylskåpet.