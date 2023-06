MOT avslöjar att kosovoalbanska byggarbetare i Finland tvingas betala tillbaka en del av sin lön till arbetsgivaren

Byggföretag tvingar kosovoalbanska byggarbetare att betala tröskelpengar för att de har fått komma och jobba i Finland. Det kan handla om upp till 1 000 euro i månaden och de anställda vågar inte gå till polisen.

Yles MOT har granskat hur byggföretag som ägs av kosovoalbaner bosatta i Finland utnyttjar sina arbetstagare ekonomiskt.

Företagen betalar timlön enligt kollektivavtal i branschen, men kräver enligt MOT:s källor tillbaka en del av lönen i kontanter – eller betalar inte ut lön för all arbetstid som bokförs.

Byggarbetare har berättat för MOT att de måste betala av på en skuld för att de fått komma till Finland och jobba. Det handlar om tröskelpengar på mellan 5 000 och 6 500 euro. Om arbetstagaren inte kunnat betala summan i Kosovo måste den enligt arbetsgivaren dras av från lönen.

De intervjuade uppger att arbetsgivaren sammanlagt tar mellan 800 och 1 000 euro från lönen varje månad. MOT har fått tillgång till meddelanden och inspelningar där företagsledningen kräver pengar av de anställda med hänvisning till ett avtal som de har.

– Om du inte lyder tar jobbet slut och du åker ut ur landet. Chefen kan hota med att han ska se till att inget annat företag anställer dig, säger en byggarbetare som MOT talat med.

För många av dem kan det vara nästan omöjligt att få jobb på ett annat företag eftersom de inte talar finska eller engelska. ”Skulderna” måste ändå betalas.

Vågar inte tala med polisen

Vardagen blir en kamp för överlevnad när så lite av lönen blir kvar efter att arbetsgivaren fått sitt.

– Igår hade jag två euro på kontot och var tvungen att låna 20 euro av en kompis för att kunna äta lunch på jobbet, säger en av de intervjuade.

Byggnadsförbundet känner till flera företag som ägs av kosovoalbaner och som kräver sina anställda på tröskelpengar och håller inne med en del av lönen. Enligt Byggnadsförbundet kan det här beröra upp till hundratals byggarbetare.

Enligt Byggnadsförbundet är det svårt att komma åt problemet eftersom allt ser bra ut på papper. Förbundet har hjälpt några anställda att få tillbaka pengar, men det har bara lett till att den anställda sedan blivit tvungen att gå till bankomaten och ta ut pengarna och sedan överlämna dem till arbetsgivaren igen.

Bildtext Enligt polisen är det vanligt att utländska arbetstagare tvingas betala tröskelpengar. Bild: Yle / Peter Lüttge plastavfall,plast,Swaantje Güntzel

Byggnadsförbundet säger till MOT att de anställda inte vill göra en polisanmälan eftersom de är rädda. Det här betyder att problemen inte kommer till myndigheternas kännedom.

– Om vi talar med polisen om det här är våra familjer i Kosovo i fara, säger en av de byggnadsarbetare som MOT intervjuat.

Enligt polisen är det vanligt att utländska arbetstagare tvingas betala tröskelpengar. Nyligen blev polisen klar med en utredning av ett fall där polisen misstänker att växthusarbetare från Vietnam tvingats betala för att få jobb i Närpes. Också i det fallet försvårades polisens utredning av att personerna som misstänks ha utsatts för brott inte vågade tala om det med polisen.

Byggföretagen som utnyttjar sina anställda ekonomiskt drar nytta av att många i Kosovo gärna skulle vilja flytta till Finland men har svårt att hitta en arbetsplats på grund av många krav på dem som vill komma till Finland och jobba. Då blir det enklare att komma till Finland via ett företag som ägs av en kosovoalban som redan bor i Finland.

”Handlar om människohandel”

MOT har också talat med Emiljan Ceci som specialiserat sig på juridiska frågor som gäller invandrare. Han har inlett en diskussion i en sluten facebookgrupp för kosovoalbaner angående hur man ska få slut på utnyttjandet. Emiljan Ceci säger att få vågar ifrågasätta systemet med tröskelpengar av rädsla för att få dåligt rykte och att många rentav började försvara företagen i sina kommentarer på inlägget.

– Arbetstagarna har hjärntvättats att tro att det här är något normalt fast det handlar om människohandel, säger Ceci.

Ett sätt att samla in pengarna är enligt Ceci att be de anställda att föra över dem till sina föräldrar i Kosovo där en representant för företaget sedan hämtar dem. Han uppger också att de pengar som samlas in i Finland förs till Kosovo, där kontanter avgör: ”cash is king”.

Bildtext Emiljan Ceci har specialiserat sig på att hjälpa invandrare med juridiska frågor. Bild: Jessica Stolzmann / Yle invandrare,byggnadsbranschen,Arbetsförhållanden (Arbetsmiljö),människohandel,berövande

Enligt Ceci bor det omkring 8 000 kosovoalbaner i Finland. De flesta av dem jobbar inom bygg- eller städbranschen. Många av dem vill enligt Ceci desperat få hit sina familjer och är beredda att göra nästan vad som helst för att det ska lyckas.

Ett av företagen som MOT undersökt är också bekant för polisens människohandelsenhet. Enheten har även fått in flera andra tips om företag som drivs av kosovoalbaner och som kräver tröskelpengar av sina anställda, i synnerhet i byggbranschen.

– Vi har fått tips om att det här händer, men om en del av pengarna har betalats i Kosovo och en del i kontanter finns det inga objektiva bevis. Då är det svårt att komma åt transaktionerna till exempel via bankinformation, säger människohandelsenhetens kriminalöverkommissarie Hannu Kortelainen till MOT.

Det här är en översättning och bearbetning av Riku Roslunds och Jessica Stolzmanns artikel ”MOT selvitti: Kosovolaisten rakennusyritykset vaativat kynnysrahoja ja osan palkasta työntekijöiltä takaisin – poliisi ei pääse tapauksiin kiinni”. Artikeln är översatt och bearbetad av Erika Rönngård.