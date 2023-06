Teater: Raseborgs sommarteater bjuder på fest för folk och riddare i Spamalot

Monty Pythons Spamalot är Raseborgs sommarteaters satsning 2023. Vår recensent möter en folkfest med riddare, kaffe och korv i ett bedårande västnyländskt landskap.

Det är 900-tal, och ett sagans medeltida England befolkas av kringflackande riddare på jakt efter uppdrag, mer eller mindre märkliga sagoväsen och någon enstaka upprorisk bonde.

Kung Arthur har just fått det magiska svärdet Excalibur av den mystiska Damen i sjön och gett sig ut för att söka sig ett antal vasaller att samla kring det runda bordet på slottet Camelot. Det är den välkända legenden om Kung Arthur och riddarna kring det runda bordet som är utgångspunkten i år på Raseborgs sommarteater.

Det är lätt att höra fel i en inledande lärd utläggning om medeltidens England och i Monty Pythons musikal- och riddarparodi Spamalot hamnar vi plötsligt och av misstag i Finland, med ett uppbåd av sångare i folkdräkter och en jultomte som framför en uppsluppen ”Finsk schlipp-schlappsång”. Men misstaget rättas snabbt till.

Med sina 1000 sittplatser är det den största sommarteatern i Svenskfinland – lite av en sommarteatrarnas Sverigebåt

En finländsk Spamalot

Med denna inledning från originaluppsättningen hamnar även Raseborgs sommarteaters uppsättning av Spamalot i Finland, under den äkta medeltida borgruinen med dess böljande omgivande landskap. Det är betydligt mindre absurt än då musikalen ursprungligen framfördes på Broadway i New York eller West End i London, där Finland blev synonymt med något avlägset och exotiskt i norr.

Som nyproduktion 2004 blev Spamalot en otrolig succé och fortsatte oavbrutet att visas under många år, den vann fjorton Tony Awards och var i längden förmodligen en större kommersiell succé än filmen som Spamalot är baserad på, Monty Python and the Holy Grail (1975; med den knasiga svenska titeln Monty Pythons galna värld).

Bildtext I slottet Camelot Bild: Ian Granström / Raseborgs sommarteater Raseborg,sommarteatrar

Riddarparodi under riddarborgen

När man ser scenen på lite avstånd är den smått fantastisk, med en mindre borg i stil med de plastborgar som barn leker med ställd så att Raseborgs slottsruin mäktigt tronar rakt bakom scenen, en lyckad lek med platsen och perspektivet.

In på scen rider Kung Arthur (gestaltad av Dan Idman) och hans trogna tjänare Patsy (Jennifer Karlsson). Rider är emellertid ett stort ord i sammanhanget, Patsy skapar ljudet av hovslag genom att slå samman två kokosnöthalvor medan båda försöker stampa som hästar.

Därmed understryks parodin med ett mycket Monty Pythonskt anslag och parodin omfattar inte bara riddarromantiken utan kretsar ofta även kring musikalgenrens många stereotypier.

Riddarna söker den heliga Graal

Arthurs och Patsys sökande efter riddare kompletteras snart med ett uppdrag direkt från Gud att söka reda på den heliga Graal, den mytiska skålen ur vilken lärjungarna och Jesus drack nattvardsvinet och som därför innehåller Frälsarens blod. Strax dyker riddaraspiranterna Lancelot (Ferdinand Blomqvist) och Robin (Markus Haakana) upp, den förra lika snygg och glad som våldsbenägen, den senare mer intresserad av ridderskapet som en möjlighet till sång och dans än av dess blodigare aspekter.

Bildtext Galahad och Damen i sjön Bild: Ian Granström / Raseborgs sommarteater Raseborg,sommarteatrar

Sommarteatrarnas Sverigebåt

Just dessa två hör till de mer övertygande gestalterna på scen – särskilt Haakana som i en allt annat än central roll har en påfallande scennärvaro. Raseborgs sommarteater är en stor produktion. Med sina 1000 sittplatser är det den största sommarteatern i Svenskfinland – lite av en sommarteatrarnas Sverigebåt, i en flotta av i övrigt betydligt blygsammare farkoster.

Regi, scenografi, kostym och koreografi hör till produktionernas professionella delar medan ensemblen i stort sett är amatörskådespelare. Det ger ett visst utrymme och tolerans för överspel, men föreställningen är stundtals imponerande inte minst i sång- och dansnumren av Damen i sjön och hennes Laker Girls.

En fantastisk rollprestation

Det professionella undantaget i amatörensemblen är den musikalskolade Rebecka Sretenovic i rollen som Damen i sjön, vars divalater på scen är i perfekt balans med musikalgenrens förväntningar. Hon har timing i sina utspel, en dramatisk kontroll, karisma och en fantastisk röst. Hon var bärande även i förra årets produktion i Raseborg – ett potpurri av 1950-tals rock’n’roll – och det verkar som om hon utvecklats ytterligare under året som gått. Hon om någon är ett stigande stjärnskott.

Bildtext Färgsprakande dans i Spamalot på Raseborgs sommarteater. Bild: Ian Granström / Raseborgs sommarteater Raseborg,sommarteatrar

Sketcher i Monty Pythons anda

Spamalot är uppbyggd som en serie sketcher i Monty Pythonsk anda – alltså den banbrytande brittiska humorgruppen som bröt gränser för ett slags absurd och medvetet poänglös humor som ofta bygger på upprepning och orimliga krockar mellan gestalter, beteenden och miljöer.

Jag är inte säker på att den pythonska humorn alltid åldrats med behag och det är helt uppenbart att en del av ursprungsversionens text fått anpassas för vår tid – skämt om judar och Broadwayproduktioner har tagits bort helt (och relevansen i Snappertuna hade ändå varit obefintlig) medan humor baserad på sexuella minoriteter mjukats upp utan att helt avlägsnas – fjolliga män i klänning är dock inte lika roliga 2023 som de var 2004.

En helhetsupplevelse

En del av upplevelsen är resan med bil på slingrande småvägar genom ett bedårande landskap, med Raseborgs fästningsruin som en dramaturgisk klimax. En riddarmusikalparodi sitter väldigt bra i detta sammanhang. Att det dessutom är en folkfest bortom själva teaterupplevelsen framgår av den feststämda publiken. Sommarteatern är ett populärkulturellt andningshål, och frukten av ett enormt ideellt arbete i en av alla dessa finlandssvenska ungdomsföreningar (vars medlemmar ofta har ungdomen en bit bakom sig).

Sommarteatern är ett populärkulturellt andningshål och frukten av ett enormt ideellt arbete

Man kan inte bedöma denna och andra sommarteatrar med samma måttstock som den professionella teatern. Sammanhangen är så olika, och just denna amatörteatervariant är egentligen en komplex sammansättning av avsikter, behov och ambitioner. Den lokala identiteten är central, i Snappertuna kommer den inte minst till uttryck i det konventionella greppet att använda dialekt i en del av dialogerna.

Det ger igenkänning i publiken – och kanske för en tillrest främling som mig lite exotik.

När ensemblen blivit varm i kläderna tror jag att de knotigheter som föreställningen dras med slipats ner och några longörer tajtats ihop. Det är en sympatisk föreställning och med korv och kaffe och bullar inräknade en sann folkfest.

Monty Python’s Spamalot. En ny musikal kärleksfullt plundrad från filmen ”Monty Pythons galna värld”.

Raseborgs sommarteater, Snappertuna, spelas till 6.8.2023

Manus: Eric Idle (övers. Adde Malmberg & Hugo Carlsson)

Musik: Eric Idle, John du Prez

Regi: Jermo Grundström

Koreografi: Ella Snellman

Scenograf: Mimmi Resman

Kostym: Ronja Aalto

Kapellmästare: Henrik Wikström

Orkester: Henrik Wikström, Marko Portin-Reed, Sami Pöyhönen, Timmo Salakka, Martti

Markkanen, Adrian Heiskanen

I rollerna: Dan Idman, Jennifer Karlsson, Rebecka Sretenovic, Markus Haakana, Ferdinand Blomqvist, Joonas Vartiainen, Olivia Laaksonen m fl. Danstruppen Laker Girls: Olivia Laaksonen, Mirjam Ekelund, Ella Gröndal, Vilja Kaarento, Alice Olin, Rebecca Siro, Sara Svanberg, Vilma Uski