Bristen på el från vindkraftverken höjer det timbaserade elpriset mitt i sommarvärmen

Börspriset på el är ovanligt högt trots att vädret är varmt och somrigt. På torsdag kväll stiger priset över 20 cent per kilowattimme.

Många har under den senaste tiden bytt till börspris på el för att kunna spara pengar.

Det är visserligen klart för alla att börspriset kan vara mycket högt under de kallaste vinterdagarna.

Under varmare delar av året förväntas börspriset ändå vara lägre. Speciellt de som kan anpassa sin förbrukning efter tillgången på billig el förväntas spara kännbara summor på timbaserat elpris.

Därför har det kommit som en otrevlig överraskning för många kunder att priset nu är relativt högt mitt i sommaren.

Svag vindkraft hela veckan

Maarit Uusitalo som är kontrollrumschef på Fingrid påminner om att det pris vi ser i elbörsen visar balansen mellan elkonsumtionen och elproduktionen.

– Nu har vindarna varit svaga hela veckan. I praktiken har vi ingen vindkraftsproduktion i vårt elsystem. Problemet är inte bara att vindarna är svaga i Finland. Det blåser inte i Sverige heller.

Ändå importerar Finland el från Sverige och emellanåt till och med från Estland.

– Nu på sommaren har vi inte heller tillgång till el från anläggningar som producerar både el och värme, säger Maarit Uusitalo.

Samtidigt visar statistiken att det blåser mer på vintern än på sommaren.

Solelen sänker elpriset på dagen

För tillfället är vi till största delen beroende av vattenkraft, kärnkraft och vindkraft. Solkraften påverkar också priserna mitt på dagen.

Ibland hör man sägas att solpaneler inte gör så stor nytta i Finland då vi ändå har så lite sol på vintern då behovet av el är som störst. Men Maarit Uusitalo tycker att deras betydelse blir allt större.

– Temperaturerna under sommaren blir allt högre speciellt i städerna och vi kyler ner våra byggnader allt mer. Behovet av mera el för nedkylning och produktionen av solel går hand i hand. Personligen tycker jag inte att solpaneler i Finland är någon dum idé. Den största nyttan får man om själv kan använda den solel man producerar och kan anpassa sin elförbrukning till den.

Elpriset stiger till kvällen

Börspriserna på el är just nu lägst under efternatten. Sedan stiger de till en liten pristopp på morgonen för att sjunka under dagen när solen skiner som kraftigast. På kvällen stiger priserna till sina högsta nivåer.

– Det är sant att vi använder mycket el under arbetsdagen, men på kvällen lagar alla mat och använder hemmets elapparater. Vi förbrukar mycket el också när vi kommit hem. Eventuellt accentueras det här på sommaren om de som är lediga sover längre om morgnarna. Många industrier fortsätter också sin verksamhet på kvällen, säger Maarit Uusitalo.