I Sverige skärps straffen för brott med koppling till kriminella nätverk och fängelserna byggs ut för att få plats för alla dömda. Forskningen visar ändå att det är helt andra metoder som biter på gängen.

Skärpta straff för olaga tvång, olaga hot, rån och utpressning. En ny typ av straffskärpning inriktad på våldsamma uppgörelser mellan kriminella. Hårdare straff för en del narkotikabrott och en helt ny bestämmelse om att det är straffbart att involvera minderåriga i brottslig verksamhet.

Det här är en del av det lagpaket som trädde i kraft i Sverige den första juli. Meningen är att trappa upp kampen mot de kriminella nätverken och skjutningarna och sprängningarna som de gör sig skyldiga till.