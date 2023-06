Unga om praktik i vården: ”Jag fick höra att jag var lat och att hen aldrig sett en värre blivande sjukskötare”

Många vårdstuderande berättar om dålig behandling på praktikplatser. Många av läsarna som svarat på Svenska Yles frågeformulär vittnar om arbetsplatsmobbning, diskriminering och utanförskap.

Tinja Lindfors, som studerar till hälsovårdare, berättade tidigare om sina negativa praktikupplevelser inom branschen.

De svar som vi har fått in via frågeformuläret bekräftar Tinja Lindfors berättelse.

Studerande berättar om dålig behandling inom hälsovårdsbranschen – facket bekräftar problemen Återkommande problem är tilltal och arbetstakt.

Mobbning: ”De kallade mig värdelös och lat”

Många svar talar om mobbning. Både otrevligt tilltal och utfrysning förekommer.

Min handledare på praktiken hade sagt åt mig att sitta i kansliet och vänta på att hon kommer tillbaka och att jag inte får gå ut på avdelningen. Första dagen satt jag 8 timmar på kansliet och stirrade på en punkt i väggen. När jag satt där och stirrade pall in i väggen valde en annan anställd att ta mig åt sidan för att berätta hur värdelös jag är, lat och att jag borde avbryta studierna eftersom hen aldrig sett en värre blivande sjukskötare. Fick tårar i ögonen men hen fortsatte bara tala om för mig hur värdelös jag är.

En dag fick jag ett kompendium om blodtryck och hur man tar det. Det var ingen ny info för mig, och när jag inte läste den så jättegrundligt ifrågasatte de mig kring mina kunskaper och förhörde mig. Jag tvingades ta blodtryck på personalen om och om igen.

Diskriminering: ”Som ung kille ser ingen potentialen i mig”

Många svar nämner diskriminering. Det handlar om otrevligt bemötande på grund av faktorer som kön, ålder och ursprung.

Som ung kille inom vården och det sociala området har det alltid varit svårt att få förtrogenhet på arbetsplatser. Ingen ser potentialen i mig eller min kunskap förrän en längre tid har gått och man faktiskt fått visa vad man går för.

En person berättar till Svenska Yle att praktikanter med annat modersmål än finska, behandlades illa.

”Jag berättar det här till dig, eftersom hon ändå inte kommer att förstå”, sa handledaren om en praktikant med ett annat modersmål.

En annan person säger:

Jag tror att jag behandlas så här för att jag är utländsk.

Handledning: ”Hon stod bredvid och himlade med ögonen”

I många fall beskriver personer att de blivit tvungna att göra de fastanställdas uppgifter.

Handledaren satte mig att utföra hennes arbetsuppgifter medan hon stod bredvid och himlade med ögonen och kläckte ur sig sarkastiska pikar när jag inte visste hur arbetet skulle utföras på rätt sätt. Jag beordrades flera gånger att dela ut mediciner till boendena trots att jag saknade behörighet till det.

Orättvisa arbetspass: ”De gav ofta oss de värsta skiften”

Svaren berättar också om orättvisa arbetspass med bristfälliga pauser.

De kunde sitta en timme på kaffepaus och när man själv försökte ta en kort paus blev man direkt beordrad att ”gå duscha den patienten” eller att ”gå städa i köket”.

De gav ofta sommarpersonal de värsta skiften. Jag jobbade 12 fredagskvällar i rad, och hade 2 lediga helger på hela sommaren. Jag blev lagd på 14h skift på midsommarafton.

Det var flera dagar som handledaren for hem och jag bara lämnades kvar. En dag for hela personalen hem och jag blev kvar med chefen och ”övade” på att linda in hennes ben om och om igen tills det blev perfekt.