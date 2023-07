Åland United tvålade till HJK och gick upp som tvåa – Dana Leskinen är stolt: ”Vi har utvecklats massor och dominerade på alla plandelar”

Åland United har varit en frisk fläkt i damernas fotbollsliga. På söndagen vann laget över HJK med 4–1 i Helsingfors och ligger tre poäng bakom KuPS då Nationella ligan tar sommarledigt.

I Nationella ligan stod tunga poäng på spel i toppmötet HJK–Åland United. HJK gick in i matchen som klar förhandsfavorit, inte minst eftersom Åland United saknade sin stjärna Jacqueline Hand.

Hand toppar skytteligan med sina åtta mål. Aino Kröger (KuPS) har gjort sju mål och hela sju spelare delar på tredjeplatsen med sex fullträffar var.

Det hindrade inte Åland United från att ta det spelmässiga initiativet direkt från start. Det var ett taggat Åland med en sur hemmaförlust i färskt minne. I april förlorade Åland mot HJK efter att Helsingforslaget satt 2–1-segermålet i den sjunde stopptidsminuten.

Bildtext Milja Kiviranta försöker ta sig igenom ÅU-defensiven. Bild: Tomi Hänninen/Yle HJK Helsingfors (kvinnornas laget),Åland United

Gästerna fick utdelning i den åttonde minuten då Sanni Ojanen nickade in 1–0-ledningsmålet. Åland utökade till 2–0 strax före paus då 16-åriga Olivia Ulenius petade in bollen från nära håll.

Direkt efter pausvilan kontrade HJK och Lilli Halttunen in 1–2-reduceringen. Gästerna gjorde matchens två sista mål, 1–3 genom Anna Nurmi och 1–4 genom Aada Törrönen, och vann matchen med klara 4–1.

HJK:s lagkapten Mimmi Nurmela var besviken.

– Vi spelade inte på vår egen nivå. Vi släppte för lätt in motståndaren i matchen, hamnade på efterkälken och kom för sent in i duellerna, säger Nurmela till Yle Sporten.

– Vi hade problem att sätta tempot. I offensiven försökte vi oss på lite för fina lösningar. Vi spelade som individer. Framför allt i första halvlek spelade vi inte som ett lag.

Tabelltoppen efter 11 omgångar Lag Poäng 1. KuPS 27 2. Åland United 24 3. HJK 24

Resultatet innebär att säsongens utropstecken Åland United passerar HJK i serietabellen och går upp som tvåa. Båda lagen har tagit 24 poäng på 11 matcher.

Dana Leskinen i Åland United hade möjlighet att göra ett par mål, men lyckades inte. Hon är nöjd med säsongen.

– Vi har utvecklats massor. Vi klarar oss redan bra mot ett topplag som HJK. Vi dominerade på alla plandelar och vann kamperna på planen, säger Leskinen.

KuPS besegrade Honka

KuPS har vunnit Nationella ligan två gånger på raken och gick även in i säsongen 2023 som solklar förhandsfavorit. På söndagseftermiddagen vann KuPS hemma över ligafyran Honka med 2–0.

Det innebär att KuPS har ett tre poäng stort försprång till Åland United och HJK då Nationella ligan tar en paus på tre veckor.

Med andra ord är allt öppet inför fortsättningen. I grundserien spelas tjugo omgångar och därefter väntar en övre slutserie som består av fem omgångar.

Bildtext Målskytten Lilli Halttunen snackar med lagkaptenen Mimmi Nurmela. Bild: Tomi Hänninen/Yle Mimmi Nurmela

Enligt Nurmela kommer uppehållet lägligt för HJK.

– Det blir lite av en ny försäsong och så kommer vi tillbaka med nya tag och visar vad vi går för, säger Nurmela.

Leskinen i Åland United ser fram emot pausen.

– Efter cupmatchen på torsdag blir det ledigt i en och en halv vecka. Jag tänker stanna på Åland och träna, säger Leskinen.

Nationella ligan fortsätter den 22 juli.

Resultat

HJK–Åland United 1–4 (0–2)

8' Sanni Ojanen 0–1

41' Olivia Ulenius 0–2

48' Lilli Halttunen 1–2

66' Anna Nurmi 1–3

71' Aada Törrönen 1–4

Publik: 498

KuPS–Honka 2–0 (1–0)

27' Anni Hartikainen 1–0

55' Aino Kröger 2–0

Publik: 263

PK-35 Vanda–ONS klockan 19.00